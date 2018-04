ilfattoquotidiano

: 13 partiti politici devono ad #MPS 10 milioni di euro. #Banche utilizzate come bancomat e risparmiatori finiti sul… - carlosibilia : 13 partiti politici devono ad #MPS 10 milioni di euro. #Banche utilizzate come bancomat e risparmiatori finiti sul… - Cascavel47 : Se il bancomat non funziona, qualcuno ha staccato la spina - giampieromarti1 : RT @carlosibilia: 13 partiti politici devono ad #MPS 10 milioni di euro. #Banche utilizzate come bancomat e risparmiatori finiti sul lastri… -

(Di sabato 14 aprile 2018) “Non è solo una questione di arretratezza tecnologica dell’hardware, in particolare di potenziamento della memoria, per la quale occorrerebbero maggiori investimenti per l’ammodernamento degli impianti. Ma le banche controllano i flussi di utilizzo dei sistemi online anche per non incidere sui costi di gestione ordinaria”. Chi mi parla è un manager apicale della società che gestisce l’ICT (l’informatica) del gruppo Unicredit che ha deciso di mantenere l’anonimato. L’ho raggiunto all’indomani della sollecitazione ricevuta dai tanti utenti che si sono lamentati in rete e sulla pagina Facebook di Unicredit per i disservizi e i disagi vissuti in occasione delle festività pasquali. E stiamo parlando di una banca che rappresenta un’eccellenza in termini tecnologici nel panorama nazionale. “In pratica, se ilo altri servizi on line (bonifici, ecc.) non hannoto ...