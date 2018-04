Scritte razziste dei cretini sulla casa della Kyenge

romadailynews

(Di sabato 14 aprile 2018)dei– I soliti ignoti, di cui è nota solo l’appartenenza al genere subumano dei razzisti, hanno imbrattato nella notte i muri esternidi Cécilea Modena concretine. Lanon mi piace, non mi piace la sua posizione politica, non mi piace soprattutto la sua idea dell’integrazione di culture diverse nel minestrone multiculturalista. Mi piace però ancora meno il razzismo dei viliche si credono eroi per aver compiuto l’incivile impresa di sporcare quattro mura con le bombolette spray. (Ard) L'articolodeiproviene da RomaDailyNews.