Scontri nella Striscia di Gaza | un morto e 700 feriti tra i dimostranti

Scontri nella Striscia di Gaza - tra i manifestanti oltre 700 feriti : Scontri nella Striscia di Gaza, tra i manifestanti oltre 700 feriti Migliaia i palestinesi radunatisi al confine nel terzo venerdì di protesta consecutivo: alcuni hanno incendiato le bandiere israeliane Continua a leggere

No Tap - gli Scontri nella notte a Melendugno. Oggi proteste davanti alla questura di Lecce per l’attivista arrestato : Disordini nella notte del 10 aprile a Melendugno per il tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno, la via che i mezzi Tap percorrono per arrivare al cantiere del gasdotto. Uno degli attivisti, Savino Pellegrino, ritenuto responsabile di aver dato fuoco ad un cassonetto, è stato condotto in questura. L’arresto dell’attivista ha portato alle proteste da parte ...

Scontri a Gaza - Israele dice no a commissione d'inchiesta. Nella Striscia in migliaia preparano nuove proteste : 'L'esercito più morale del mondo non accetterà lezioni da qualcuno che per anni ha bombardato indiscriminatamente popolazioni civili', ha detto Netanyahu riferendosi alla guerra delle Forze armate ...

Torino - fermi e perquisizioni per gli Scontri nella manifestazione contro CasaPound : Un blitz della polizia è stato eseguito di primo mattino a Torino negli ambienti dei centri sociali e dell'antagonismo. L'operazione rientra nell'inchiesta sugli scontri del 22 febbraio in occasione ...

Juventus Atalanta rinvio per neve/ Nella corsa Scudetto col Napoli decisivi gli Scontri con le romane : Juventus Atalanta rinvio per neve, la corsa Scudetto cambia scenario. Inevitabilmente ci sarà meno pressione per la squadra di Maurizio Sarri che stasera può andare in mini fuga a +4.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:42:00 GMT)

ROMA - MILANO E PALERMO CORTEI SABATO/ Rischio Scontri - 3000 agenti nella Capitale : Renzi con Grasso e Boldrini : ROMA e PALERMO, CORTEI 24 febbraio 2018: due manifestazioni e tre sit-in nella Capitale, Rischio scontri con le forze dell'Ordine. Il Viminale avverte: "Polizia non farà sconti"(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:26:00 GMT)

Scontri a Bologna per il comizio di Forza Nuova : feriti 4 studenti - manganellate contro i centri sociali : Caos in centro a Bologna, dove quattro studenti sono rimasti feriti e sono dovuti ricorrere alle cure dei medici durante gli Scontri avvenuti dopo che è stato sgomberato il presidio...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri si impone nella 4 km in acque libere a Melbourne. RiScontri positivi per l’azzurro : Continua con ottimi Riscontri il programma di allenamenti di Gregorio Paltrinieri in Australia. Il campione olimpico, mondiale ed europeo dei 1500 stile libero si è esibito ancora una volta nelle acque libere. A Melbourne, l’azzurro ha ottenuto il successo nella 4 km di fondo con il crono di 35’57”, precedendo gli australiani Lucas Tucker e Josh Doherty, rispettivamente secondo in 39’07” e terzo in ...