Scienza | gli uomini pensano davvero di essere più intelligenti delle donne

vanityfair

: VIDEO | In un'animazione della Nasa, gli incredibili cicloni che agitano il polo di Giove - LaStampa : VIDEO | In un'animazione della Nasa, gli incredibili cicloni che agitano il polo di Giove - LaraPolidori : Gli incredibili cicloni che agitano il polo di Giove come mai visti prima @LaStampa - serenel14278447 : RT @LaStampa: VIDEO | In un'animazione della Nasa, gli incredibili cicloni che agitano il polo di Giove -

(Di sabato 14 aprile 2018) Appena il 18% degli esperti di ingegneria e programmazione è donna e nel settore informatico ci sono 2 milioni di posti di lavoro a disposizione nei prossimi 5 anni in Europa. Numeri un po’ più alti, ma sempre con menochesi registrano in fisica e matematica. Non è un segreto dunque che glisiano molto più presentiin alcuni settori della. Adesso, grazie a uno studio pubblicato dall’Università dell’Arizona, è chiaro anche che i maschidimigliori per pura fiducia in sé stessi. Spiega l’indagine che uno studente maschio nella media pensa dipiù intelligente del 66 per cento del resto della classe, una donna con le stesse caratteristiche pensa a sé stessa come più intelligente solo del 54% della classe. Vale per tutte le discipline scientifiche, persino per la biologia, unapoche in cui lesono più degli. La ...