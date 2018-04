Schianto in moto | muore dopo due mesi

Palermo - incidente in moto per il giudice Giuseppe Ayala/ Ultime notizie : Schianto con auto in controsenso : Palermo, Giuseppe Ayala coinvolto in un incidente stradale: ex pm travolto in moto da un'auto. Milano, camion si ribalta dopo schianto e finisce sul marciapiede fortunatamente vuoto.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 16:36:00 GMT)

Arezzo - tragico Schianto in motorino : Francesco muore a 17 anni sulla strada : Il minore si è scontrato con un'auto: un impatto tremendo che lo ha sbalzato violentemente sull'asfalto. Per lui inutili i numerosi tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.Continua a leggere

Grave incidente sull'autostrada A14 - Schianto tra moto e tir nelle Marche : Gravissimo incidente stradale questa mattina sull'autostrada A14 Bologna-Taranto. Il sinistro intorno alle 11.30 tra Pedaso e Grottammare, in provincia di Fermo, in direzione sud. Dalle prime informazioni, ancora frammentarie...

Schianto in moto a Novi Ligure : muore il giorno del suo compleanno sotto gli occhi del figlio : Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Novi Ligure, nell'Alessandrino, di fronte allo stabilimento Ilva. La vittima è un uomo di 47 anni, ferito il figlio 22enne.Continua a leggere

Tragico Schianto in strada - Simone muore a 25 anni sulla sua moto : Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici, il ragazzo è morto prima dell'arrivo dell'elicottero che avrebbe dovuto trasportarlo d'urgenza a Genova.Continua a leggere

Milano - Schianto tra un'auto e una moto in via Sandro Pertini : feriti due ragazzi e un 40enne : Due ragazzi a terra, una moto distrutta e un'auto incidentata. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio in via Sandro Pertini a Milano. schianto in via Pertini , ...

Roma : Schianto con motorino in Tangenziale Est - grave 49enne : Roma – Uomo trasferito in codice rosso al Gemelli dopo incidente con motorino Roma – Un uomo di 49 anni è rimasto coinvolto in un... L'articolo Roma: schianto con motorino in Tangenziale Est, grave 49enne su Roma Daily News.

