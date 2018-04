Sassuolo Juventus Primavera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario e

Campionato Primavera - Sassuolo-Juventus in diretta su Sportitalia : Sfida importantissima quella tra i bianconeri e i neroverdi, a caccia dei rispettivi obiettivi stagionali: salvezza per il Sassuolo e fasi finali per la Juventus. L'articolo Campionato Primavera, Sassuolo-Juventus in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Alvino shock contro il Sassuolo : “schiavi della Juventus” [VIDEO] : Il pareggio contro il Sassuolo non è andato giù ai tifosi del Napoli, in particolar modo viene messo in risalto la differenza di prestazione con gli azzurri e con la Juventus (7-0 il risultato contro i bianconeri). Pesanti accuse da parte di Carlo Alvino, uno sfogo in diretta finito in rete e che ha indignato i tifosi della Juventus, accorsi in massa a ricordare al giornalista napoletano come anche la Spal abbia fermato sul pari la ...

Juventus-Sassuolo 7-0 - Sassuolo-Napoli 1-1 : questa volta la squadra di Iachini non si è scansata : Si è giocata una giornata fondamentale valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A, la prima grande sorpresa alle 18, il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara contro il Sassuolo, apre le marcature Politano, poi l’autogol di Rogerio. Partita commovente della squadra di Iachini che si sta giocando le chance di salvezza, oggi importante passo in avanti per l’obiettivo. Il Sassuolo però è la stessa squadra che quasi ...

Serie A - Sassuolo-Napoli 1-1 : occasione sciupata dagli azzurri - la Juventus può allungare! : Clamoroso passo falso del Napoli: i partenopei pareggiano 1-1 sul campo del Sassuolo e sciupano una ghiotta occasione per mettere pressione alla Juventus, impegnata questa sera contro il Milan. I ragazzi di Sarri si sono portati a un punto di distacco dalla capolista della Serie A ma ora rischiano di essere ributtati nuovamente indietro. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 22′: Peluso colpisce il palo di testa, Politano calcia al ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Sassuolo risale - ora la Juventus! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi in programma sabato 17 marzo. Si giocano Udinese Sassuolo (ore 18:00) e Spal Juventus (ore 20:45)(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Serie A - troppa neve a Torino Rinviata Juventus-Atalanta Lazio batte Sassuolo ed è terza : Dopo una prima ricognizione tra dirigenti delle due squadre e l’arbitro si è deciso di non giocare. Gara Rinviata a data da destinarsi

Serie A Sassuolo - Iachini : «Dimentichiamo la Juventus» : Sassuolo - Dimenticare la Juventus è un imperativo per il Sassuolo. I neroverdi sfidano il Cagliari domani alle 15, dopo il pesante 7-0 dello Stadium: "Affronteremo un'ottima squadra - ha dichiarato ...

Il Sassuolo si è scansato? Giletti difende la Juventus e attacca il Napoli : “Di Natale non giocava mai…” : Nella giornata di ieri la Juventus ha travolto il Sassuolo vincendo per 7-0 all’Allianz Stadium con le firme di Alex Sandro, Khedira (doppietta), Pjanic e Higuain (tripletta). Sul web in molti hanno insinuato che la squadra di Iachini si sia scansata, essendo una società amica della Juventus. Una castroneria che non sta in piedi, semplicemente la formazione di Allegri è stata superiore a quella neroverde che ha avuto la sfortuna di ...

Juventus - il bruttissimo sospetto : 'Cosa fa la figlia dell'ad Carnevali del Sassuolo' : Nulla di male, in fondo, visto che le due società come noto hanno ottimi rapporti in fase di mercato e, in fondo, il mondo del calcio che conta è piccolo. Ma la notizia, buttata lì in pasto sui ...

La Juventus ne fa 7 come in allenamento : si può dire che il Sassuolo si è scansato? : Premessa: che la Juve vinca facilmente in casa contro il Sassuolo è probabile, logico. Normale. Non è normale, invece, che il Sassuolo abbia rinunciato a scendere in campo, che la partita sia finita 7-0 e praticamente non sia mai cominciata: 4 gol incassati in mezz’ora, nessuna resistenza. Neanche un piccolo fallo (appena 8 quelli commessi in tutto il match) per provare almeno a reagire, a mordere le caviglie degli avversari. come ha fatto ...

Marek Hamsik e la corsa scudetto con la Juventus : “7-0 al Sassuolo? Ecco cosa dico” : “Non abbiamo iniziato bene la partita, concedendo troppi spazi, poi con Insigne e Mertens abbiamo cominciato a dominare. Subito dopo l’intervallo abbiamo fatto il 2-0 e potevamo fare anche un terzo gol”. Marek Hamsik, attraverso il proprio sito ufficiale, ha analizzato la gara vinta ieri dal Napoli contro il Benevento. Il centrocampista ha parlato anche dei rivali juventini e del 7-0 al Sassuolo rivelando che “pensiamo ...

PAGELLE/ Juventus Sassuolo (7-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Rugani sfortunato (Serie A) : PAGELLE Juventus Sassuolo 7-0: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium. Dominio bianconero: show e sette gol, tripletta per Higuain e doppietta per Khedira(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 22:04:00 GMT)