“Sarà Mara Venier la conduttrice” Clamorosa novità nel mondo della tv italiana Dopo

(Di sabato 14 aprile 2018) Terremoti e sconvolgimenti neltv. Si vanno delineando, settimanasettimana, i tasselli del prossimo palinsesto autunnale delle varie reti televisive. Uno dei territori dove occorre decisamente mettere mano è quellodomenica pomeriggio di Rai1.la decisione poco felice di rinunciare all’Arena di Massimo Giletti e di posizionare una lunga Domenica in guidata dalle sorelle Parodi, decisione che non ha portato buoni frutti in termini di ascolto, si rende necessario un lavoro di costruzione di qualcosa che possa fare un minimo di concorrenza alla Domenica live di madame D’Urso. Tanti i progetti vagliati in queste settimane ed uno appare al momento quello che ha più chance di vedere la luce. La nuova Domenica in potrebbe vedere il -gradito- ritorno allo storico contenitore di Rai1 di una delle sue mattatrici più rappresentative:...