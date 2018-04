Sanità | OMS | i governi investano di più contro l’epatite C

meteoweb.eu

: #Siria, allarme dell'#Oms sulle armi chimiche. 'Chiediamo l'accesso immediato all'area per fornire l'assistenza' - Agenzia_Ansa : #Siria, allarme dell'#Oms sulle armi chimiche. 'Chiediamo l'accesso immediato all'area per fornire l'assistenza' - OMEOPATIASIMOH : #Omeopatia - Il Rapporto dell'#OMS ORGANIZZAZIONE MONDIALE della #SANITA' - The #WHO Traditional Medicine Strategy… - monicascapin77 : RT @OrlandiWalter: #LAVARSILEMANI?? anche gli operatori sanitari Asciugarsi all aria?? meno infezioni ospedaliere #PIUSALUTE???? OMS#CUREPULIT… -

(Di sabato 14 aprile 2018) L’Organizzazione Mondiale della, dal congresso dell’Associazione europea per gli studi sul fegato in corso a Parigi, ha esortato i responsabili delladei diversi Paesi ad affrontare il problema dell’epatite C con urgenza: nonostante la guarigione sia possibile, sono ancora circa 400mila le persone che, ogni anno, nel mondo, muoiono di questa malattia perché non riescono ad accedere ai farmaci di cui avrebbero bisogno. “Il nostro incoraggiamento, a chi dirige i Paesi e ne decide le politiche, è quello di includere i trattamenti anti epatite C nei programmi sanitari e trovare le risorse necessarie per portare a termine l’impegno“, ha spiegato Gottfried Hirnschall, responsabile del programma mondialel’epatite del Oms. L'articolo, OMS: idi piùl’epatite C sembra essere il primo su Meteo ...