Sanità | l’epatologo | “Sconosciuti i reali numeri di infezioni da epatite C in Italia”

(Di sabato 14 aprile 2018) “L’epidemiologia dell’C è la nota dolente del nostro Paese. Iveri dei casi italiani purtroppo non li conosciamo. I dati esistenti sono vecchi, riferiti a studi ormai superatizzati in aree limitate e oggi davvero poco affidabili. L’unica cosa che noi conosciamo è il numero dei pazienti già diagnosticati, circa 350 mila, dei quali circa 130 mila già trattati con i nuovi farmaci”. Lo spiega Stefano Fagiuoli, direttore Unità Complessa di gastroenterologia, epatologia e trapiantologia, Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal congresso dell’Associazione europea per gli studi sul fegato (Easl) in corso a Parigi. Fagiuoli contesta, insieme ad altri colleghi italiani, il numero dihcv riproposto in questi giorni in sede congressuale – e basatomolto datati e ormai considerati dalla comunità scientifica non ...