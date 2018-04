Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus svettano per Consumer Reports | ma il problema batteria

Strepitoso Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge già la prossima settimana? Avvistamento ERD4 : L'attesa per Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge è davvero agli sgoccioli? L'aggiornamento Android 8.0 potrebbe addirittura arrivare nei prossimi giorni in Europa (e si spera anche in Italia), dunque la settimana prossima: questa è l'analisi portata avanti dal sito più che autorevole TheAndroidsoul che fonda la sua ipotesi sugli avvistamenti dei due pacchetti sviluppati per il major update. Procediamo nell'esaminare tutti gli indizi ...

Samsung Galaxy S9 - recensione : Anche se non è la compagnia che ha avviato questa tendenza (alcuni danno il merito a Xiaomi con il suo incredibile Mi Mix), Samsung è senza dubbio il produttore che ha reso popolare il concetto di smartphone dal grande schermo. La campagna promozionale del Galaxy S8 dello scorso anno ha chiesto ai consumatori di 'unboxare' i loro dispositivi, lanciando via quegli ingombranti display per abbracciare la meraviglia dello schermo dall'aspect ratio ...

Samsung regala una microSD da 64 GB a chi acquista un Galaxy Tab A o Tab E : Samsung ha pensato a una nuova e interessante promozione per tutti i clienti che desiderano acquistare un tablet: coloro che acquisteranno un tablet della serie Galaxy Tab A oppure Tab E riceveranno in omaggio una microSD da 64 GB L'articolo Samsung regala una microSD da 64 GB a chi acquista un Galaxy Tab A o Tab E proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy fusione tra S9 ed S9+ è lo smartphone Android più potente : Per ora non ha ancora un nome, si conosce solo la sigla del nuovo smartphone Samsung appena certificato da TEENA, SM-8850 è la fusione del Samsung Galaxy S9 e del Samsung Galaxy S9 Plus. Il vero top di gamma 2018 della serie Samsung Galaxy sarà, con molta probabilità, venduto solo in Cina. Lo potremmo definire un Galaxy S9 Flat visto il design molto più simile ad iPhone X, del resto il display Super AMOLED di entrambi è prodotto da ...

Nuovo Samsung Galaxy : fusione tra S9 ed S9+ - il vero top di gamma 2018 : Per ora non ha ancora un nome, si conosce solo la sigla del Nuovo smartphone Samsung appena certificato da TEENA, SM-8850 è la fusione del Samsung Galaxy S9 e del Samsung Galaxy S9 Plus. Il vero top di gamma 2018 della serie Samsung Galaxy sarà, con molta probabilità, venduto solo in Cina. Lo potremmo definire un Galaxy S9 Flat visto il design molto più simile ad iPhone X, del resto il display Super AMOLED di entrambi è prodotto da ...

Problemi audio su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sia con cuffie che per altoparlanti? : Una situazione davvero incresciosa: Problemi audio su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si starebbero manifestando con una certa frequenza per i primi possessori del telefono. Non errori di poco conto ma fastidiose distorsioni del suono che riguarderebbero più esemplari, come evidenziato sul forum di supporto internazionale Samsung. Cosa succede esattamente alle due nuove ammiraglie? I due top di gamma hanno mantenuto, proprio come i predecessori, ...

Galaxy S9 togliere blocco schermo su Samsung : Samsung, ha attivato di fabbrica, la funzione blocco schermo e ogni qual volta che si vuole accedere alle funzioni del telefono bisogna sbloccarlo.

Due nuovissime versioni in arrivo dalla famiglia dei Samsung Galaxy S9 : prezzo e dettagli : Stanno arrivando in Europa e in Italia due nuove versioni del Samsung Galaxy S9, con cui andremo ad arricchire la famiglia di device al momento più chiacchierata di questo 2018. Dopo i rumors condivisi nella giornata di ieri per quanto concerne il Samsung Galaxy S9 mini, che potrebbe ridare slancio ad una tipologia di device che non tocchiamo con mano da anni, oggi tocca dunque concentrarsi su prodotti già confermati in via ufficiale e pronti a ...

Arriva in Italia Samsung Galaxy S9 Plus con 256 GB di memoria a 1099 euro : A meno di un mese dalla sua commercializzazione nel nostro Paese, Samsung Galaxy S9 Plus è ora disponibile nella nuova variante dual SIM dotata […] L'articolo Arriva in Italia Samsung Galaxy S9 Plus con 256 GB di memoria a 1099 euro proviene da TuttoAndroid.

Uno smartphone senza connessione Internet? Ecco Samsung Galaxy J2 Pro : Samsung lancia in Corea del Sud uno smartphone privo di connettività Internet, né WiFi né cellulare, dedicato a chi non vuole avere distrazioni e con alcune applicazioni preinstallate. L'articolo Uno smartphone senza connessione Internet? Ecco Samsung Galaxy J2 Pro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab 4 potrebbe ricevere a breve Android 8.0 Oreo : Il tablet Samsung Galaxy Tab 4 rilasciato nel 2014 equipaggiato con Android KitKat potrebbe ricevere prossimamente un importante aggiornamento che porterebbe il dispositivo alla versione Android 8.0 Oreo. Il tablet introdotto da Samsung quattro anni fa è stato infatti individuato su Wi-Fi Alliance (WFA) con Android 8.0 come sistema operativo. L'articolo Samsung Galaxy Tab 4 potrebbe ricevere a breve Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

In ritardo il Samsung Galaxy S7 sull’aggiornamento Oreo : slitta la data in Europa : Ci sono delle novità importanti da prendere in esame oggi in Europa per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un S7 Edge, soprattutto per quanto riguarda la questione inerente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo avervi riportato praticamente in tempo reale quanto affermato da un operatore canadese, il quale a conti fatti ci ha posto la scadenza entro il mese di maggio, oggi tocca prendere come punto di ...

Anche i Samsung Galaxy S6 no brand con l’aggiornamento XXU6ERC1 : ultimo rilascio? : Ancora novità per quanto riguarda il Samsung Galaxy S6, device che, pur essendo stato lanciato sul mercato tre anni fa, continua ad essere molto popolare nel nostro Paese come si potrà notare dalle novità che mi appresto a condividere con voi oggi 12 aprile. Dopo il rilascio del medesimo aggiornamento per coloro che hanno deciso di puntare un S6 Edge, infatti, in questo frangente dobbiamo assolutamente prendere in esame il modello flat e la ...

Importante aggiornamento dei Samsung Galaxy : l’app Edge giunge alla versione 3.3.42.2 : L'importanza dei vari upgrade ai fini del miglioramento dell'esperienza utente offerta dai Samsung Galaxy è innegabile, compresi quelli relative ad una qualche applicazione in particolare, come nel caso recente dell'app Edge. I possessori dei Samsung Galaxy S9, S9 Plus, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S6 Edge e S6 Edge Plus sanno bene a cosa ci riferiamo, ovvero a quel particolare pannello di cui questi dispositivi dispongono, utile a rendere ...