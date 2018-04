Salvini | tutti facciano un passo di lato | governo in fretta o al voto

Salvini : 'No al governo di tutti - esecutivo in fretta o al voto' : Matteo Salvini boccia il "governone" alla Monti, con tutti dentro, "sognato da qualcuno, come Pd e Forza Italia", avverte che la crisi in Siria "porta un'accelerazione sul nuovo esecutivo", sottolinea ...

Governo - Salvini a Terni : “Parliamo con tutti tranne il Pd. Se gli altri non ci stanno o andiamo al voto o facciamo da soli” : “La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini presentando il candidato sindaco di Terni. A chi gli chiede se punta a cercare i voti ...

Salvini : se tutti restano fermi su proprie posizioni si rivota : Roma, 9 apr. , askanews, - "Se tutti continuano a dire no, no, no... a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce. Io sarei orgoglioso di fare il premier ma se ...

Di Maio : “No a governi-ammucchiata”. Il centrodestra : “Tocca a noi governare”. Salvini : “Dialogo con tutti tranne il Pd” : Mentre ad Arcore è in corso il vertice del centrodestra tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, dalla Valle d’Aosta, Luigi di Maio manda un messaggio molto chiaro al segretario della Lega: «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che p...

Consultazioni - Salvini : "Confronto con tutti - no a un governo a tempo" : Dopo un primo giorno di Consultazioni interlocutorio, oggi la "sfilata" dei partiti davanti a Mattarella. Dal Pd arriva un secco "no" a ipotesi di governo, da Forza Italia l'appello a ripartire dal centrodestra. Salvini apre al confronto: "Mettere da parte i personalismi".

Governo - Salvini : 'Tutti devono cedere o si torna al voto' : "E' meglio non andare a votare. Ma se tra due mesi siamo ancora qua a dirci le stesse cose e tutti sono sulle stesse posizioni, basta". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ...

Salvini : oggi inutile un incarico esplorativo a me. Tutti devono cedere su qualcosa : Il leader della Lega: per adesso non ci sono i numeri. Ma Tutti devono cedere qualcosa o si torna al voto. Vedrò Di Maio la prossima settimana a Roma

Di Maio - Salvini e Berlusconi - possibile un accordo : tutti i temi su cui i tre sono d’accordo : I temi su cui MoVimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia sono d'accordo (stando ai loro programmi) sono molti e un'intesa programmatica di governo è possibile. Secondo uno studio realizzato da Reti, solo in 12 temi su 50 c'è completa divergenza tra le tre forze politiche guidate da Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.Continua a leggere

Nel Misto non ci sono i numeri Salvini non può cercare aiutoTutti i conti sulle possibile alleanze : La politica si basa su molte parole ma poi, al momento dei fatti, le chiacchiere devono necessariamente passare per l’inesorabile crivello dei numeri e questo rende molto importante capire quali maggioranza numeriche siano possibili per la formazione del nuovo governo Segui su affaritaliani.it