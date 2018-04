Salvini : tutti facciano un passo di lato - governo in fretta o al voto : La crisi siriana 'porta un'accelerazione sulla formazione del nuovo governo'. Lo dice Matteo Salvini in una diretta Facebook. 'C'è una vita reale che dice 'fate in fretta'. Basta, io sono ai limiti ...

'Ascolto tutti ma non ci facciamo mettere i piedi in testa' - Salvini - : Roma, 11 apr. , askanews, 'Farò il possibile per dare un governo serio, onesto e concreto all'Italia, io ascolto tutti ma non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno. Conto di tornare a Terni ...

Governo - Salvini a Terni : “Parliamo con tutti tranne il Pd. Se gli altri non ci stanno o andiamo al voto o facciamo da soli” : “La strada è semplice: noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta del Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini presentando il candidato sindaco di Terni. A chi gli chiede se punta a cercare i voti ...

Salvini : se tutti restano fermi su proprie posizioni si rivota : Roma, 9 apr. , askanews, - "Se tutti continuano a dire no, no, no... a mettere veti, a dire quello non mi piace, quello mi sta antipatico, non se ne esce. Io sarei orgoglioso di fare il premier ma se ...

Di Maio : “No a governi-ammucchiata”. Il centrodestra : “Tocca a noi governare”. Salvini : “Dialogo con tutti tranne il Pd” : Mentre ad Arcore è in corso il vertice del centrodestra tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, dalla Valle d’Aosta, Luigi di Maio manda un messaggio molto chiaro al segretario della Lega: «Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento». Non è da lì che p...

Consultazioni - Salvini : “Confronto con tutti - no a un governo a tempo” : Consultazioni, Salvini: “Confronto con tutti, no a un governo a tempo” Dopo un primo giorno di Consultazioni interlocutorio, oggi la “sfilata” dei partiti davanti a Mattarella. Dal Pd arriva un secco “no” a ipotesi di governo, da Forza Italia l’appello a ripartire dal centrodestra. Salvini apre al confronto: “Mettere da parte i personalismi”. Continua a […]

Governo - Salvini : 'Tutti devono cedere o si torna al voto' : "E' meglio non andare a votare. Ma se tra due mesi siamo ancora qua a dirci le stesse cose e tutti sono sulle stesse posizioni, basta". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ...

Salvini : tutti cedano o si torna al voto : 22.54 "Qualcuno alla fine dovrà cedere perché se tutti rimangono sulle loro posizioni si va a votare o a giugno o a ottobre". Così Matteo Salvini, dopo le condizioni del M5S per la formazione del governo. "tutti devono cedere,non solo M5S,anche Pd e FI. Ma se tra due mesi siamo ancora qua a dirci le stesse cose e tutti sono sulle stesse posizioni, basta", ha precisato."A me un mandato esplorativo? Inutile perchè non ci sono i numeri. Vedrò ...

Salvini : oggi inutile un incarico esplorativo a me. Tutti devono cedere su qualcosa : Il leader della Lega: per adesso non ci sono i numeri. Ma Tutti devono cedere qualcosa o si torna al voto. Vedrò Di Maio la prossima settimana a Roma

Di Maio - Salvini e Berlusconi - possibile un accordo : tutti i temi su cui i tre sono d’accordo : I temi su cui MoVimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia sono d'accordo (stando ai loro programmi) sono molti e un'intesa programmatica di governo è possibile. Secondo uno studio realizzato da Reti, solo in 12 temi su 50 c'è completa divergenza tra le tre forze politiche guidate da Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.Continua a leggere