Salvini | pazienza al limite | governo in fretta o voto

Governo l appello di Salvini a M5s e FI 'Basta con veti e insulti - la pazienza è finita' : La crisi siriana 'porta un'accelerazione sulla formazione del nuovo Governo '. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook. 'C'è una vita reale che dice 'fate in fretta'. ...

Salvini professa pazienza : "Luigi mi telefoni tanto è una sfida a due" : Il leghista in Friuli per lanciare la campagna di Fedriga non pronuncia mai il nome dell'alleato Berlusconi Magari alla fine è solo questione di tempo per trovare la quadra per fare il governo. Dal ...