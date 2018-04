: Salvini: no a grilleto facile,fermatevi - NotizieIN : Salvini: no a grilleto facile,fermatevi - RadioLondra_ : Salvini: no a grilleto facile,fermatevi - CybFeed : #News #Salvini: no a grilleto facile,fermatevi -

"Stanno ancora cercando le 'armi chimiche' di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia,e qualcuno col grillettoinsiste coi 'missili intelligenti', aiutando peraltro i terroristi islamici quasi sconfitti. Pazzesco,.#stopwar #stopisis". Così su Twitter il leader della Lega, Matteo, commentando l'attacco in Siria di Usa,Francia e Gb. Poi,rispondendo alla domanda se l'escalation in Siria accelererà la creazione di un governo: "Io al governo ci sarei da un mese,non ho bisogno delle bombe".(Di sabato 14 aprile 2018)