Salvini | governo in fretta o voto

Salvini : "Ora basta con gli insulti Accelerare per il governo" : Dopo il secondo giro di consultazioni e le posizioni divergenti tra Forza Italia e Lega su una trattativa con il Movimento Cinque Stelle, arriva un appello da parte del leader della Lega, Matteo ...

Salvini : 'No al governo di tutti - esecutivo in fretta o al voto' : Matteo Salvini boccia il "governone" alla Monti, con tutti dentro, "sognato da qualcuno, come Pd e Forza Italia", avverte che la crisi in Siria "porta un'accelerazione sul nuovo esecutivo", sottolinea ...

La svolta. Il Pd apre al Governo Salvini se arriva l’incarico : C’è un cambio di passo che potrebbe favorire la nascita del Governo Salvini a trazione centrodestra. “Il Pd ha detto

Siria - Gentiloni : “No a escalation”. Salvini : “Pazzesco - fermatevi”. Ma Berlusconi : “Meglio tacere. Ora governo forte” : “Amicizia forte” con gli Stati Uniti e sostegno all’attacco in Siria. Ma l’operazione militare “non può e non deve essere l’inizio di una escalation, ma una spinta per i negoziati“. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parla dopo una telefonata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La questione Siriana, come già si era capito durante le consultazioni al Quirinale, cade sulla ...

Silvio Berlusconi boccia la reazione sdegnata di Salvini sulla Siria e chiede accelerazione sulla formazione del governo : "In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha bocciato laconicamente il duro commento di Matteo Salvini contro l'attacco missilistico ad opera di Usa, Francia e Regno Unito. Il leader della Lega aveva detto: "Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi ...

Governo - l'ipotesi preincarico agita Salvini e Di Maio : Luigi Di Maio, fotografato ai box della Formula E, dà un po' il senso della giornata di ieri che si è consumata dopo la breve dichiarazione di Sergio Mattarella a conclusione delle consultazioni. Ai ...

Il Quirinale pronto a un governo di «traghettamento» se la trattativa tra Salvini e Di Maio fallisce : Come non sembra del tutto inverosimile l'altro scenario di cui il mondo politico sta strologando, secondo il quale, se si spezzasse il dialogo tra Salvini e Di Maio, il Pd potrebbe rientrare in gioco.