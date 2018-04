Salvini | fermate attacco Siria | pazzesco

Attacco in Siria - Salvini : 'Pazzesco - fermatevi' - Berlusconi : 'Meglio tacere' : Stanno ancora cercando le 'armi chimiche' di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi 'missili intelligenti', aiutando peraltro i ...

Salvini : no a grilleto facile - fermatevi : 10.08 "Stanno ancora cercando le 'armi chimiche' di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia,e qualcuno col grilletto facile insiste coi 'missili intelligenti', aiutando peraltro i terroristi islamici quasi sconfitti. Pazzesco,fermatevi.#stopwar #stopisis". Così su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l'attacco in Siria di Usa,Francia e Gb. Poi,rispondendo alla domanda se l'escalation in Siria ...

Siria - Salvini 'Pazzesco - fermatevi' : ROMA - 'Stanno ancora cercando le 'armi chimiche' di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi 'missili intelligenti', aiutando per altro ...

Siria - Salvini - 'Pazzesco - fermatevi'. Gentiloni informato : "Stanno ancora cercando le 'armi chimiche' di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi 'missili intelligenti', aiutando per altro i ...