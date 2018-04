: #Salvini: Sono preoccupato quando qualcuno parla di 'missili' come se fossero 'patatine fritte'. BASTA BOMBE, GUERR… - matteosalvinimi : #Salvini: Sono preoccupato quando qualcuno parla di 'missili' come se fossero 'patatine fritte'. BASTA BOMBE, GUERR… - fattoquotidiano : Stallo Ultimatum del Colle a Salvini. Dopo si “esplora” (e si vota) Mattarella dà 4 giorni al leader del Carroccio… - Agenzia_Ansa : #Consultazioni, Salvini: 'Basta con veti e tattiche' -

lancia un appello per uscire dallo stallo del dopo-elezioni. "Smettetela con gli insulti a vicenda, con le ripicche, i, i bisticci, le polemiche. Così non se ne esce.Se ciascuno fa un passo a lato, si costruisce". "C'è una vita reale che ci dice fate in fretta, avete rotto le p....Io sono ai limiti della. Se non si parte, tanto vale tornare al voto",spiega. "Pd e FI sognano i governoni con tutti, ma gli italiani hanno chiesto qualcosa di diverso".A Berlusconi, per la frase sul M5S: "Non esistono politici pericolosi"(Di sabato 14 aprile 2018)