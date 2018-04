Salute | un libro svela un approccio ‘alla Einstein’ per il medico del pronto soccorso

meteoweb.eu

(Di sabato 14 aprile 2018) Il genio di Albert Einstein nel lavoro di undi emergenza-urgenza in un. L’analogia tra l’scientifico del grande fisico tedesco e quello dei camici bianchi è al centro del‘Einstein in’ (Aracnee Editrice) firmato dalLuigi Elisei. “La filosofia della medicina d’urgenza è quella della riduzione della complessità – afferma lo scrittore all’Adnkronos– di fronte ai tanti pazienti che si presentano in, con una enorme varietà di problemi deve cercare di semplificarli il più possibile e nel minor tempo possibile. Einstein diceva che ‘non hai capito una cosa se non sei capace di spiegarla a tua nonna’”. “Le equazioni matematiche che descrivono le leggi fisiche della vita nel nostro universo sono di una semplicità meravigliosa, basti ...