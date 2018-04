: #Salerno trovato morto il giovane di 18 anni scomparso Era uscito di casa dopo aver ricevuto un sms… - tempoweb : #Salerno trovato morto il giovane di 18 anni scomparso Era uscito di casa dopo aver ricevuto un sms… - CybFeed : #News #Salerno:trovato morto ragazzo scomparso - NotizieIN : Salerno:trovato morto ragazzo scomparso -

E' statoAntonio Alexander Pascuzzo, il 18enne di Buonabitacolo (SA) del quale non si avevano notizia e da giorni. A recuperare il corpo, in una scarpata vicino al fiume Peglio, la Protezione civile e i carabinieri. Il 18enne è stato accoltellato al petto, la morte risalirebbe a 3 giorni fa. Ieri sera, gli abitanti di Buonabitacolo avevano organizzato una fiaccolata per il suo ritorno. Si indaga per ricostruire le sue ultime ore di vita. L' autopsia è stata disposta per lunedì.(Di sabato 14 aprile 2018)