Salah Ex compagni non volevano Reds

Salah : 'Tutti i miei ex compagni della Roma volevano evitare il Liverpool' : Roma - Ci sono pochi dubbi sul fatto che il 2 maggio tra i più emozionati all'Olimpico ci sarà sicuramente la stella del Liverpool Momo Salah . Il suo legame con il mondo Romanista è molto forte e in un'intervista alla CNN prima del sorteggio ha raccontato le sue sensazioni relative alla possibilità di ritrovare la Roma, forse presagendo l'esito dell'urna di Nyon.