Rugby | Guinness Pro 14 2018 | miracolo della Benetton Treviso | trionfo a Leinster

(Di sabato 14 aprile 2018) Giornata da ricordare per ilitaliano. NelPro 14 infatti, dopo la vittoria delle Zebre in casa sui Dragons, arriva uno storicoper lache batte in trasferta il: a Dublino arriva una rimonta pazzesca conclusa con il 17-15 finale. Questa può essere sicuramente la ciliegina sulla torta su un torneo giocato davvero in maniera eccezionale dai Leoni. Richardt Strauss (6′) sembra mettere subito le cose in chiaro per i padroni di casa con la prima meta dell’incontro, al quale risponde però pochi minuti dopo Luca Bigi (11′). Gli irlandesi a fine primo tempo trovano la seconda realizzazione: Barry Daly (40′) timbra il 12-5 di metà gara. Gli ospiti rientrano in campo con tutto un altro piglio: prima Federico Ruzza (49′), poi Tommaso Allan (53′) riescono a ribaltare il risultato. Il piazzato di Joey Carbery (57′) serve solo ad accorciare le ...