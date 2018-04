Roma - vandali in azione al Gianicolo : Roma , 14 apr. , AdnKronos, - vandali in azione nella notte al Gianicolo . I busti dei due patrioti Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla sono stati divelti dal basamento e buttati a terra senza ...

Roma - vandali al Gianicolo : distrutti i busti dei patrioti : vandali in azione nella notte al Gianicolo . Divelti due busti dei patrioti Melchiorre Cartoni ed Enrico Guastalla, un segnale stradale e il vetro della bacheca in legno posta all'ingresso dell'...

Roma - già devastato il nuovo parco dei tulipani/ Vandali e incivili all'opera : buttati 7000 esemplari : Vandali in azione al parco dei tulipani di Roma : a soli due giorni dall'apertura non si contano gli atti di civiltà e di Vandali smo da parte dei visitatori. L'appello dei gestori su Facebook(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:54:00 GMT)

A 48 ore dall'inaugurazione - vandali devastano il parco dei tulipani di Roma : Due giorni: tanto è durata la bellezza dei fiori del TuliPark, giardino inaugurato il 30 marzo in via della Giustiniana, nella periferia nord della Capitale. Più di 8mila esemplari di tulipani vandalizzati in sole 48 ore. "Questo è quello che succede quando la gente è maleducata, dopo tanti sacrifici e lavoro (9 mesi) [...] I tulipani saranno tutti recisi. Sarà severamente vietato portare i bulbi dei tulipani a ...