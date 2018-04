ROMA - | l' appello della Rete della pace | Cessate il fuoco il movimento

Volley : A2 Maschile - ROMA-Gioia Del Colle e Santa Croce-Spoleto sfide senza appello : ROMA- Domani sera, alle 20.30, si chiudono i Quarti di Finale dei Play Off di Serie A2 Maschile . Le sfide Ceramica Scarabeo GCF Roma-Gioiella Micromilk Gioia del Colle e Kemas Lamipel Santa Croce-...

"I Tutor devono essere rimossi dalle autostrade : copiato il brevetto". La sentenza della Corte d'Appello di ROMA : I Tutor dovranno essere tolti dalle autostrade italiane perché è stato copiato il brevetto da una piccola azienda con sede a Greve in Chianti, nel Fiorentino. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. A riportare la notizia è il quotidiano la Repubblica.Al termine di una causa avviata nel lontano 2006 la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che il sistema di sorveglianza sul traffico autostradale denominato Tutor installato ...

ROMA - Mondo di mezzo - al via il processo d'appello : 43 imputati : È iniziata nell'aula Bunker di Rebibbia la prima udienza del processo di secondo grado al Mondo di mezzo, procedimento a carico di 43 imputati per 19 dei quali la Procura di Roma contesta l'...

Appello vigili ROMAgnano per una nuova autopompa : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Appello vigili Romagnano per ...

Elezioni2018 - Berlusconi contestato al seggio da una Femen a seno nudo. ROMA - appello del Campidoglio : "Troppe file - andate a votare un'ora prima della chiusura" Alle ore 19 affluenza superiore al 50% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

Appello all'unità contro il voto di ripicca. Renzi e Gentiloni a ROMA nell'unico appuntamento elettorale insieme : "Questo disagio sociale non produce autunni caldi, ma egoismi, nazionalismi e se producesse la destra estrema, non sarebbe la prima volta, come ci insegna la storia...". Paolo Gentiloni parla dal palco del cinema Adriano di Roma, dove il Pd consuma la sua prima e ultima iniziativa di campagna elettorale unitaria. Presenti da Matteo Renzi, al premier appunto, i ministri Pier Carlo Padoan, Maurizio Martina, Marianna Madia e anche il candidato ...

ROMA - appello di Sant'Egidio : «Col freddo servono nuovi ripari notturni» : Di fronte al freddo di queste ore e a quello, ancora più forte, annunciato per i prossimi giorni, il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, lancia un appello per la vicinanza e ...

ROMA - Cinema America - anche Martin Scorsese firma l'appello : Martin Scorsese si unisce al mondo del Cinema e della cultura italiana e firma l'appello promosso dai Ragazzi del Cinema America. Una petizione 'per chiedere le dimissioni di chi non sa valorizzare e ...

ROMA - Cinema America : appello di 100 artisti per le dimissioni di Bergamo : Roma, Cinema America: appello di 100 artisti per le dimissioni di Bergamo La replica del vicesindaco capitolino: “Ho rispetto e ammirazione per l’opera di chi ha sottoscritto l’appello, ma lo declino con serenità” Continua a leggere L'articolo Roma, Cinema America: appello di 100 artisti per le dimissioni di Bergamo sembra essere il primo su NewsGo.