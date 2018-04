Roma | Formula E | al via la gara dei bolidi elettrici all’Eur

Malagò : 'La Formula E? Roma ospita grandi eventi senza paura' : Siamo felici di partecipare a tutte le iniziative di sport importanti a Roma e ricordo che anche questa è una federazione dello sport italiano'. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine ...

Formula E - Gp Roma : diretta e dove vederlo in tv : Roma - Spettacolo all'insegna della sostenibilità ambientale. La Formula E, il campionato delle vetture elettriche, sbarca per la prima volta a Roma nel quartiere Eur. Obiettivo sensibilizzare anche i ...

Formula E Roma - Felipe Massa : Forse ci correrò anche io : Roma. L' E-Prix di Roma ha richiamato grandi nomi del motorsport. anche a due ruote, come il pluricampione del mondo Max Biaggi , che alla vigilia dell'E-Prix ha provato una monoposto commentando: 'Mi è sembrato di essere al luna park'. Un tracciato che ha convinto tutti, a partire da Emanuele Pirro . L'ex ...

Formula E - Roma pronta per il Gp dell'Eur : gara al via alle 16 : Per chi non fosse in possesso di un apparecchio tv, i canali Italia 1 e Italia 2 sono disponibili anche in streaming sul portale Mediaset.it . Formula E 2018: Gp di Roma, orari diretta TV gara Ore 8 ...

A Roma arriva la Formula E - dove le monoposto non rombano ma ronzano : Non emettono suoni fastidiosi e neanche gas inquinanti, eppure non si negano il brio della velocità o delle sfide all'insegna dei sorpassi mozzafiato. I bolidi della Formula E sfrecciano sulle vie di ...

Diretta streaming Formula E a Roma il 14 aprile in chiaro : tutto su orari e circuito : Come seguire la Diretta streaming Formula E oggi 14 aprile nell'appuntamento del campionato italiano a Roma? Quali gli orari della gara e il circuito previsto nel quartiere capitolino dell'EUR della nostra capitale? Il campionato delle monoposto elettriche, alla sua quarta edizione, giunge entro i nostri confini e ha riscosso già un grande successo con il sold-out di biglietti venduti (circa 30.000) lungo il percorso della corsa. Una cornice ...

Formula E - al via l’inizio a Roma : oggi le prove libere - i bolidi sfrecciano all’Eur : Tutto pronto a Roma per il Primo Gran Premio di Formula E, che rappresentano la mobilità del futuro. Si sono tenute, nel cuore dell’Eur, le prove libere. Le monoposto elettriche hanno corso sulla pista Romana per la prima volta, per prepararsi alla sfida che questo pomeriggio partirà intorno alle 16. I primi spettatori sono già dentro l’area. Nella zona di Roma interessata dal Gran Premio sono in vigore blocchi stradali con ...

Formula E - Gp di Roma : come vedere la gara in diretta tv e streaming : Grande attesa per il debutto della Formula E: oggi, sabato 14 aprile 2018 si svolgerà a Roma il primo Gran Premio con vetture elettriche che si disputerà nel nostro Paese. Si inizia alle ore 8 con la...

Formula E - tutto pronto per l'E-Prix di Roma : ... da un lato porta nel nostro paese un campionato che giunto alla sua quarta edizione sta raccogliendo sempre più consensi e fan in tutto il mondo, dall'altro costituisce l'occasione perfetta per ...

La Formula E sbarca a Roma : “Simbolo di futuro - la mobilità elettrica va incentivata” : “Questa mattina sono stato all’Eur e ho visitato i box della Formula E che, come sapete, domani correrà proprio qui a Roma. Grazie alla sindaca Virginia Raggi, alla Giunta capitolina ed all’organizzazione della Formula E si è riusciti a portare qui un simbolo del futuro. La Formula E infatti non è semplicemente una gara per appassionati (ed io lo sono!) ma rappresenta un nuovo modello di mobilità, quella elettrica, che va ...

E-LAB - l'elettrico Volkswagen a Roma per la Formula E : La settima tappa del campionato mondiale di Formula E verrà trasmessa da più di 70 emittenti televisive in tutto il mondo, oltre a essere visibile sul sito ufficiale della Formula E. PanoramautoTV / ...

Formula E : al DS store Roma il saluto dei piloti Bird e Lynn : L'approdo del campionato di Formula E in una città unica al mondo, come Roma, è stato accolto positivamente anche da Xavier Mestelan Pinon, direttore di DS Performance: "Roma è un luogo perfetto per ...