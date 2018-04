Roma | due pusher arrestati con 15mila dosi di hashish in auto

Roma - incidente nella notte : feriti due 18enni : Grave incidente nella notte in via Silvestri, dopo il capolinea del tram 8. È accaduto intorno alle 3.30. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 guidata da una ragazza di 22 anni e uno scooter Honda con ...

Due giorni di Codemotion : e Roma diventa il paradiso degli sviluppatori - : Del resto, 'la programmazione non è una scienza, è un mestiere' , sostiene il padre dello GNU Project e della Free Software Foundation, Richard Stallman. E in quanto tale, va insegnata. Magari, già ...

Juve-Real e Barcellona-Roma - tutto sui due 'quarti' di Champions League : Italia-Spagna, ci risiamo. I quarti di finale di Champions League mettono di fronte due delle tre squadre iberiche e le due italiane giunte fra le migliori otto squadre europee. Nell’anno forse più buio del nostro calcio, segnato dal mancato Mondiale, una piccola consolazione arriva dall’approdo ai quarti di due squadre italiane: non accadeva dalla stagione 2006-07, grazie alla Roma e al Milan, poi vincitore. Il sorteggio ...

Di Maio e Salvini come "I bari" di Caravaggio/ Street art - i due politici truffano Berlusconi sui muri di Roma : Per le vie di Roma è apparsa una nuova opera di Street art: Luigi Di Maio e Matteo Salvini diventano "I bari" di Caravaggio e truffano Silvio Berlusconi.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:57:00 GMT)

Camorra. Arrestati due fratelli a Aversa e in Romania : Camorra. Arrestati due fratelli a Aversa e in Romania – A conclusioni di due anni di indagini, svolte dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli in collaborazione con la polizia romena, personale operativo Dia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip nei confronti di due fratelli originari di Aversa. Si tratta di N. e G. I. (il primo residente in Romania, il secondo ad Aversa) imprenditori ritenuti ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora camorra : affari Casalesi in Romania - arrestati due imprenditori (12 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora camorra: affari Casalesi in Romania, arrestati due imprenditori. Juventus beffata dall'arbitro in Champions League (12 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:32:00 GMT)

Casalesi - favorirono la latitanza di Zagaria : presi due fratelli - uno in Romania : A conclusione di indagini coordinate dalla Dda della Procura di Napoli, personale del Centro Operativo Dia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due fratelli originari...

E’ la rivincita del calcio italiano : due giorni da sogno contro le spagnole - adesso la Roma può volare in finale : E’ la rivincita del calcio italiano, due giorni veramente fantastici, peccato per la Juventus. Ieri l’impresa storica della Roma che ha dominato contro il Barcellona, alieni blaugrana annientati dalla prestazione dei giallorossi. Beffa nel finale per la squadra di Allegri, rimonta straordinaria fermata dal rigore di Cristiano Ronaldo. adesso una sola squadra a difendere i colori italiani in Champions League, la Roma. La squadra di Di ...

Edicola : le due facce della medaglia Champions - dal trionfo della Roma al fallimento del Barcellona : Il Corriere dello Sport: "Roma nel mito" Il quotidiano Romano celebra a sua volta la squadra di di Francesco parlando di "leggendaria remuntada". TuttoSport: "Estasi Roma!" Il giornale torinese si ...

Stefàno : Buche - in due anni non si può riasfaltare Roma : Enrico Stefàno, Presidente della Commissione Capitolina Mobilità, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano, per commentare l’attuale situazione politica italiana. Sulle proteste legate al progetto di modifica dell’area pedonale in largo Gaetana Agnesi “In uno spirito ampiamente ...

Milan - brutte notizie per Gattuso : Romagnoli salta il Napoli - almeno due settimane di stop : brutte notizie per mister Gennaro Gattuso : il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per almeno due settimane. Il difensore, infortunatosi domenica scorsa durante il match col Sassuolo , ha ...

Milan - Romagnoli : lesione alla coscia sinistra. Almeno due settimane di stop : Il Milan non avrà a disposizione, per Almeno due settimane, Alessio Romagnoli che punta a tornare in campo per la finale di Coppa Italia del 9 maggio. Infortunatosi domenica nei primi minuti della ...

Saluto Romano al cimitero. E i due finiscono alla sbarra : Sanremo - Il Saluto "romano" al cimitero, durante la commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana, è costato un processo con l'accusa di "apologia al fascismo" per due imperiesi: Manuela Leotta, 56 anni, abitante a Diano Castello ed Eugenio Ortiz, 76 anni, di Sanremo, appartenenti al movimento di estrema destra "Legio Matutia", di Sanremo.I fatti risalgono al 26 aprile del 2015, al cimitero monumentale della città dei Fiori, e con ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - affari Juventus-Roma : in due possono cambiare maglia : Calciomercato, affari JUVENTUS ROMA – La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la Roma dalla brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Entrambe adesso si preparano per la partita di ritorno dei quarti di Champions League, di fronte Real Madrid e Barcellona, imprese disperate dopo il risultato dell’andata. Nel frattempo le due dirigenze pensano ad affari in vista della prossima stagione, ...