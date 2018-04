Rocket League | i giocatori su Switch ora possono ricevere premi dai fan

Rocket League : il cross-play su Nintendo Switch è stato temporaneamente disabilitato : Psyonix ha comunicato nelle scorse ore che la funzionalità cross-play di Rocket League su Nintendo Switch è stata per il momento disabilitata, come segnalano i colleghi di VG247.Stando a quanto comunicato dagli sviluppatori, si tratta di una situazione temporanea e presto, con la pubblicazione dell'aggiornamento 1.44, il problema sarà risolto.Per chi non lo sapesse, la feature cross-play consente agli utenti Switch di giocare insieme a quelli ...

Il prossimo aggiornamento di Rocket League per Nintendo Switch porterà la risoluzione massima a 1080p in modalità dock : Rocket League per Nintendo Switch sta per ricevere un interessante aggiornamento che migliorerà la sua qualità grafica, portando la risoluzione massima a 1080p in modalità dock, mentre in modalità portatile, particolarmente apprezzata da Digital Foundry, la risoluzione arriverà a 720p.Inoltre, come segnalato da MyNintendonews, gli sviluppatori hanno confermato che saranno introdotti i "60fps su tutta la linea con risoluzione dinamica. Se invece ...

Rocket League : il DLC DC Super Heroes Pack si mostra in tre video tratti dalla versione Switch : Gli amanti dei Supereroi e fan di Rocket League da ora possono cimentarsi nell'apprezzato gioco targato Psyonix arricchito dal DLC dedicato ai personaggi DC.Come già annunciato in precedenza, il DC Super Heroes DLC Pack è arrivato in Rocket League e, da ora, sarà possibile gareggiare a bordo di auto come la leggendaria Batmobile dell'89, quella vista nei famosissimi film di Tim Burton.Proprio a questi contenuti sono dedicati i nuovi video di ...

Rocket League : in arrivo il DLC "DC Super Heroes" : Per tutti i giocatori di Rocket League appassionati di Supereroi DC c'è una buona notizia: come riporta anche Mynintendonews, sembra proprio che il prossimo mese arriverà un DLC dedicato a tutti gli eroi DC.Il nuovo DC Super Heroes DLC pack ci permetterà di far saltare in aria gli avversari a bordo della Batmobile dell'89, introdurrà infatti una quantità di nuovi interessanti veicoli e molto altro ancora.Ecco, di seguito, il trailer di questo ...

Hot Wheels lancia il set per giocare a Rocket League con le macchine giocattolo : Nel corso della manifestazione newyorkese Toy Fair, Psyonix e Mattel hanno portato tra i padiglioni della fiera una versione giocabile dell'Hot Wheels Rocket League RC Rivals, un set che permette di giocare dal vivo e con macchine radiocomandate al popolare videogame. Il kit fornisce le automobili RC e ovviamente l'arena, totalmente somigliante a quelle del gioco e dotata di porte con lettori a infrarosso in grado di riconoscere quando un gol ...

Rocket League : la prossima settimana inizierà la beta della modalità Torneo su Steam : Psyonix continua a supportare il suo apprezzato Rocket League, dopo l'introduzione di modifiche dal punto di vista tecnico per la versione Nintendo Switch, ecco che la compagnia annuncia interessanti novità che riguardano la modalità Torneo.Come segnala Dualshockers, la prossima settimana prenderà il via la beta per la suddetta modalità su Steam, una modalità che permetterà ai giocatori di creare delle competizioni personalizzate. La fase beta ...

Rocket League : in arrivo un miglioramento grafico su Switch : Rocket League implementerà un miglioramento grafico previsto per Nintendo Switch, riporta Polygon.L'aggiornamento arriverà questa primavera mentre per quanto riguarda un miglioramento anche per Xbox One X, bisognerà attendere la fine dell'anno.I piani sono stati delineati in un roadmap rivelata da Psyonic proprio oggi. I miglioramenti per Switch aumenteranno la risoluzione a 900p in modalità docked, e a 720p in modalità portatile, entrambe a 60 ...