Rivisitazione street art de ' I Bari' di Caravaggio

(Di sabato 14 aprile 2018) Si muovono di notte come pipistrelli, appena nasce il giorno compaiono le opere, puntuali nella sostituzione delle parole per efficacia di impressioni. Sono gliartist e questa volta fa capolino a Roma lade "I" di, proprio di fronte al Quirinale, firmata da un certo Sirante. Come in tutte le gallerie che si rispettino, o musei ospitanti grandi opere d'autore, dove è possibile ascoltare l'audio guida che spiega il significato dei quadri, Sirante lascia appeso un messaggio: "2018. Stampa grafica su carta - Sirante prende spunto da un celebre quadro del suo maestro. Il quadro rappresenta una truffa. Un anziano ingenuo sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica"....