Risultati Serie B Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite 35^

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (32^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite, anticipi della 32^ giornata, in campo il 14 aprile. Attenzione al derby nerazzurro Atalanta-Inter. (Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 04:58:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : l'occasione ducale (35^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite di oggi 13 aprile 2018. Due gli anticipi previsti questo venerdi per la 35^ giornata della cadetteria.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:00:00 GMT)

Rugby femminile - Serie A 2018 : i Risultati e le classifiche dopo la 14ma giornata. Colorno implacabile - conferma Montevirginio : La 14ma giornata della Serie A di Rugby femminile, ha dato ulteriori segnali in chiave post season: nel Girone 1 il Colorno centra la 14ma vittoria consecutiva con bonus offensivo e vola verso le semifinali del 27 maggio con dieci punti di margine sul Valsugana ed undici sul Villorba. Nel Girone 2 il Montevirginio conserva un punto di margine sul Bologna, mentre, in ottica barrage del 20 maggio, il Frascati conquista 4 punti fondamentali. ...

Serie A - i Risultati della 31ª giornata : L'Inter ha perso a Torino, il Napoli ha vinto all'ultimo minuto e la Lazio ha raggiunto la Roma al terzo posto The post Serie A, i risultati della 31ª giornata appeared first on Il Post.

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : il Milan riprende il Sassuolo - pari a San Siro! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e diretta live score delle partite di oggi 8 aprile. L'Inter cade a Torino, il Milan pareggia contro il Sassuolo: ne approfittta la Lazio(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 22:31:00 GMT)

Risultati Serie C / Diretta gol live score : Reggiana - vittoria e secondo posto! Classifiche aggiornate : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. II Lecce aliunga ancora sul Trapani portandosi a +5, il Padova invece cade sul campo della Triestina (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:15:00 GMT)

Risultati Serie D - la Vibonese non si ferma : pareggio del Messina : Risultati Serie D, si è conclusa un’altra giornata molto importante. Nel girone I si conferma la Vibonese in vetta che vince anche sul campo della Palmese, pareggio in trasferta del Messina contro l’Ebolitana. Nel Girone H scappa il Potenza che vince anche sul campo del Gravina, brutta sconfitta per 4-0 del Latina contro il Lanusei. Il Rimini si conferma in vetta dopo il pareggio contro la Testina, ok il Virtus Verona sul campo del ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : pareggio a reti bianche nel derby del Piola! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata e diretta gol live score dei tre posticipi in programma oggi domenica 8 aprile. Il Brescia fa un grande colpo e vince sul campo del Venezia(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 19:27:00 GMT)

Risultati Serie C Girone C - il Lecce torna a vincere : bagarre salvezza [FOTO] : 1/20 LaPresse ...

