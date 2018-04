Rifiuti | Orlando | cda Rap? Con calma e quando lo riterrò opportuno

Rifiuti : Orlando - senza variante sesta vasca satura a giugno : Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - "Questa conferenza stampa è l'ennesima richiesta alla Regione di autorizzare la variante non sostanziale della sesta vasca di Bellolampo, cosa che ci permetterebbe di guadagnare un anno, ovvero il tempo necessario per la settima vasca. In caso contrario a giugno la ses

Rifiuti : Orlando - senza variante sesta vasca satura a giugno : Palermo, 14 apr. (Adnkronos) – “Questa conferenza stampa è l’ennesima richiesta alla Regione di autorizzare la variante non sostanziale della sesta vasca di Bellolampo, cosa che ci permetterebbe di guadagnare un anno, ovvero il tempo necessario per la settima vasca. In caso contrario a giugno la sesta vasca sarà satura”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando durante una conferenza sull’emergenza Rifiuti ...

Rifiuti : Orlando contro Regione Sicilia - ossessiva attenzione per Palermo : Palermo, 14 apr. (Adnkronos) – “E’ insopportabile che le strutture regionali utilizzino una situazione di emergenza non per collaborare ma per creare solo ulteriori problemi e, questo accade solo a Palermo. Siamo in presenza di un’ossessiva attenzione per la città di Palermo e questo atteggiamento lascia pensare al voler creare problemi alla gestione pubblica”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ...