Rifiuti | Musumeci | inspiegabili parole Orlando

Rifiuti : raccolta differenziata - Musumeci premia i comuni virtuosi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – “premiamo i comuni siciliani che rappresentano un modello di riferimento per la raccolta differenziata, anche nella speranza che possa essere da stimolo per tutte le altre amministrazioni che fanno precipitare l’Isola all’ultimo posto in Italia”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in occasione della consegna dei riconoscimenti agli enti locali virtuosi ...

Rifiuti : raccolta differenziata - Musumeci premia i comuni virtuosi (2) : (AdnKronos) – ‘Vogliamo valorizzare – aggiunge il governatore – le buone pratiche di raccolta differenziata di oltre cento comuni e i loro modelli di successo che consentono a cinquecentomila siciliani di vivere in un contesto civico ed ecologico di livello europeo per la gestione dei Rifiuti. Ma questa mappa a macchia di leopardo deve essere colmata con l’impegno di tutti, a cominciare delle grandi città ...

Piattaforma Rifiuti contrada Cuturi a Scicli : Musumeci chiede 15 giorni : Si è tenuto a Palermo un incontro chiesto dall'on. Dipasquale alla presenza del Presidente della Regione Musumeci sull'impianto di C.da Cuturi

Sicilia : Musumeci - il fronte dei Rifiuti è quello che più mi preoccupa : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – “Il fronte dei rifiuti è quello che più ci preoccupa, non abbiamo disponibilità di uffici tecnici particolarmente dotati, né noi né le ex province che una volta erano dotati dei migliori uffici tecnici. Ma entro dicembre sarà pronto il piano regionale dei rifiuti”. Lo ha detto il Governatore Siciliano nello Musumeci incontrando i giornalisti a Palazzo d’Orleans. “Per potere redigere il ...

Sicilia : Musumeci - in un paio d'anni crisi Rifiuti solo un brutto ricordo : Palermo, 8 feb. (AdnKronos) - “Sono contento che il Consiglio dei ministri abbia aderito alla nostra richiesta di concessione di poteri straordinari per poter superare le criticità causate dal gravissimo ritardo accumulato negli anni. Di questo voglio ringraziare il premier Paolo Gentiloni nel quale