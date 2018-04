Rifiuti | così bruciamo milioni di euro

10.000 mani per Pianosa - così 581 volontari hanno raccolto quasi 4mila chili di Rifiuti sull’isola : Cinquecentottantuno volontari che in poche ore hanno recuperato circa 3.770 chili di materiale spiaggiato: 800 chili di vetro, 1.800 di rifiuti ingombranti, 550 di rifiuti in plastica e lattine, 620 di spazzatura non differenziata. E’ il bilancio in numeri di “10.000 mani per Pianosa”, l’evento di educazione ambientale, che si è svolto sabato 24 marzo sull’isola del Tirreno già sede del carcere di massima sicurezza e oggi perla del ...

Tangenti e Rifiuti - così lo scoop di Fanpage ha svelato tre indagini della Procura : Tre inchieste sull'emergenza rifiuti in Campania, indagini di quelle che promettevano sviluppi, due pool di magistrati che lavoravano in modo autonomo, puntando ad obiettivi diversi. Poi, all'...

Napoli - così l’azienda regionale cerca i trafficanti di Rifiuti : “Ci dobbiamo saziare tutti e ci lasciamo un po’ d’appetito” : Seimila tonnellate al mese. Smaltiti in cambio di 175 euro a tonnellata. Totale: un milione di euro ogni trenta giorni. Ma solo in cambio di una maxi tangente ai politici. Quanto? 170mila euro. In un anno sono più di due milioni di euro. In Campania l’immondizia vale oro. E vale oro non solo per chi la smaltisce ma soprattutto per chi decide a quale ditta farla smaltire. È quello che emerge nel primo dei sette video pubblicato da ...