Rifiuti | ancora cassonetti in fiamme a Palermo

La grande isola di Rifiuti del Pacifico è ancora più grande : Occorreranno quindi nuovi studi sia per approfondire le conoscenze sulla grande isola di plastica del Pacifico sia per esplorare le dimensioni del problema in altre parti del mondo.

Neonata morta tra i Rifiuti : abbandonata ancora da viva : Macabra scoperta a Ostra, in provincia di Ancona. Il cadavere di una Neonata è stato trovato sul nastro trasportatore della Cavallari Group, un'impresa di trattamento rifiuti del posto, che raccoglie ...

Rifiuti - parla De Raho : 'Raggiri e corruzione - i clan lucrano ancora' : 'L'agente che opera sotto copertura è previsto dal nostro codice. Il giornalista che entra in un contesto criminale per svelarne le malefatte va protetto. L'utilizzo di un malavitoso, per gli stessi ...

Affaire Rifiuti - intervista a Cantone : «Sulle ecoballe appalti verificati - ma qui c'è ancora chi inquina» : Presidente Raffaele Cantone, il governatore Vincenzo De Luca, rispondendo alle polemiche sollevate dai video del sito Fanpage, sostiene che tutta la gestione dei rifiuti della Regione è...