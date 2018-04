Riceve una banconota falsa come resto e denuncia | indagano i carabinieri

Mattarella pensa alla Casellati "Sono pronta a Ricevere l'incaricoMa sarebbe una sconfitta dei partiti" : Governo, la Casellati apre al suo incarico: "Se Mattarella mi affidasse il mandato esplorativo non potrei dire di no". Ma chiede al M5s di rimuovere il veto imposto alla Lega su Berlusconi Segui su affaritaliani.it

La Spezia - paga un euro in più di bolletta : Riceve una multa di 9 euro : La Spezia, paga un euro in più di bolletta: riceve una multa di 9 euro A Mattino Cinque l’incredibile storia di Alessandra Continua a leggere

Importunava passanti in stazione - Riceve Daspo urbano per 6 mesi : L’uomo chiedeva insistentemente soldi ai viaggiatori e in base alle norme volute dal Ministro Minniti sarà bandito dalla stazione del capoluogo piemontese

La Spezia - paga un euro in più rispetto all'importo indicato in bolletta : Riceve una multa di 9 euro : Oltre al danno, la beffa: Alessandra , una donna di La Spezia , si è vista recapitare una multa di 9 euro per aver pagato un euro in più rispetto all'importo indicato nella bolletta Tares , Tassa ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One Riceve una nuova patch : L'apprezzato PlayerUnknown's Battlegrounds ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento per la versione Xbox One, gli sviluppatori, infatti, hanno pubblicato la dodicesima patch che apporta alcune interessanti modifiche al gioco.Stando a quanto riportato sul forum ufficiale, dove è presente il changelog completo, la patch di PlayerUnknown's Battlegrounds per Xbox One interviene a migliorare le performance. A tal proposito sono stati apportati ...

Riceve una bolletta da 9mila euro - diventa un credito di 3mila : il caso : Si può passare da un debito di 9mila euro a un credito di 3mila? Non è un sogno e neanche fantasia, ma quanto successo in una diatriba tra una signora e l'azienda Eni...

Intel : sette architetture non Riceveranno nessuna patch contro Spectre : Nonostante Intel avesse inizialmente promesso una patch contro Spectre per tutti i suoi processori commercializzati negli ultimi dieci anni, alcuni di recente produzione non lo riceveranno. La notizia arriva direttamente da Intel appena dopo la presentazione del primo chip Core i9 per notebook e afferma che le architetture enryn (2007), Yorkfield (2007), Wolfdale (2007), Bloomfield (2008), Clarksfield (2009), Jasper Forest (2010) e Atom “SoFIA” ...

Shiin : la nuova avventura horror per Nintendo Switch Riceve il primo trailer ed una data di lancio : Quest'oggi Experience ha pubblicato il primo trailer per la prossima avventura horror che metterà piede per Nintendo Switch, riporta Dualshockers.Il gioco si intitola Shiin e la versione per Switch si aggiunge a quella PS4 e PS Vita precedentemente lanciate in Giappone.Sappiamo inoltre la data di lancio giapponese: il gioco sarà accessibile al pubblico a partire dal 28 giugno. Il prezzo originariamente annunciato era di 5.800 yen, ma è stato ...

'C'è una sarta da cui devi andare' - così la 'pasionaria' Winnie Ricevette la proposta di nozze da Madiba : Winnie Madikizela, la 'pasionaria di Soweto', battagliera e fiera, 16 anni meno di Nelson, ha raccontato così la proposta di matrimonio di Mandela: "Eravamo in macchina, a un certo punto ha accostato ...

Una Vita - trame maggio : Rosina Riceve una visita inaspettata - ecco chi è Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di #Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, che ha appena annunciato la scoperta choc di Felipe. [Video] Gli ultimi spoiler ci svelano che Rosina e suo marito Liberto rimarranno senza parole dopo aver ricevuto una visita inaspettata. ecco di chi si tratta. Anticipazioni Una Vita: Pablo ottiene la grazia Le anticipazioni sulle nuove puntate [Video] di Una Vita, trasmesse ...

Giorgia Meloni : 'Se Matteo - com'è giusto - Riceverà l'incarico la Lega non può pretendere una presidenza' : Onorevole Meloni, il centrodestra tiene o c'è il rischio di andare in ordine sparso sui presidenti delle Camere? 'Noi di FdI lavoreremo sino alla fine affinchè il centrodestra resti unito. Ci siamo ...

The Invisible Hours : il titolo investigativo di Tequila Works Riceve anche una versione non VR : L'intrigante mistero basato su un caso di omicidio in realtà virtuale, realizzato da Tequila Works, arriverà anche in versione non VR, riporta Eurogamer.Il gioco approderà infatti su PC, Xbox One e PS4 in versione non VR il 24 aprile, rendendo dunque disponibile la coinvolgente avventura anche per chi non possiede un costoso visore per la realtà virtuale.Nel gioco dovremo seguire i personaggi mentre compiono i loro loschi affari, potremo ...

The Invisible Hours : il titolo investigativo di Tequila Works Riceve Riceve anche una versione non VR : L'intrigante mistero basato su un caso di omicidio in realtà virtuale, realizzato da Tequila Works, arriverà anche in versione non VR, riporta Eurogamer.Il gioco approderà infatti su PC, Xbox One e PS4 in versione non VR il 24 aprile, rendendo dunque disponibile la coinvolgente avventura anche per chi non possiede un costoso visore per la realtà virtuale.Nel gioco dovremo seguire i personaggi mentre compiono i loro loschi affari, potremo ...

Il co-creatore della prima Xbox : "il ritorno del Duke? Per quel controller Ricevetti una marea di critiche" : La prima Xbox si rivelò un debutto nel mondo console complicato sotto diversi aspetti per Microsoft ma allo stesso tempo rappresentò il seme da cui germogliò una divisione gaming di ottima qualità, che seppe dar vita a una console straordinaria come l'Xbox 360. Uno dei fallimenti dell'Xbox originale? Indubbiamente il Duke, il controller conosciuto per le sue notevolissime dimensioni.Nonostante le tante critiche il Duke tornerà sul mercato in un ...