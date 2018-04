Renzo Arbore | intervento all' anca | salta il tour teatrale

“Renzo Arbore in ospedale”. L’annuncio ufficiale : annullati i concerti dell’artista. Preoccupazione per l’amato cantautore : le sue condizioni : La notizia della cancellazione di tutti i concerti di Renzo Arbore aveva fatto preoccupare i fan. Infatti era stato diramato un comunicato in cui si rendeva noto che l’artista non avrebbe fatto i suoi spettacoli, mentre alcuni sarebbero stati posticipati. Quello del 23 aprile previsto al Teatro EuropAuditorium di Bologna sarà posticipato al 5 novembre e quello dell’11 maggio al Teatro Galleria di Legnano che, invece, è stato ...