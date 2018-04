Real Madrid-Juventus | i sospetti di Allegri | “ecco cosa ha fatto l’arbitro nei minuti

calcioweb.eu

: A seguito delle indagini sugli incidenti a Piazza San Carlo a Torino durante la proiezione della finale di Champion… - poliziadistato : A seguito delle indagini sugli incidenti a Piazza San Carlo a Torino durante la proiezione della finale di Champion… - DiMarzio : #Kahn su #Buffon: “Doveva ritirarsi prima, avrebbe evitato Svezia e Real” ?? - federicocasotti : E' la settima volta che Bayern Monaco e Real Madrid si affrontano in semifinale di Coppa Campioni/Champions League.… -

(Di sabato 14 aprile 2018), non si placano le polemiche dopo la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Massimilianoche aveva accarezzato i tempi supplementari, poi nel finale il rigore delle polemiche poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Non solo però il penalty concesso, l’allenatore bianconero in conferenza stampa alimenta altri: “Nei 90è stato molto bravo, poi ha beccato l’imprevisto ed è andato un po’ in confusione”, ha dettoche prosegue. “Piuttosto, perché nessuno s’è soffermato sulla segnalazione del recupero? Nessuno ha sottolineato che ha valutato male il tempo di recupero, c’era stata una sola sostituzione e davvero non si spiegano quei tredi recupero”. LEGGI ANCHE –>, vergogna Chiellini: il difensore ...