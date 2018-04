Real-Juventus | Maradona | ' Mi sarei tuffato anch' io'

Maradona sta con la Juventus : 'Non c'era il rigore per il Real Madrid' : TORINO - Non poteva mancare il parere di Diego Armando Maradona sul rigore assegnato al Real Madrid contro la Juventus . L'ex giocatore argentino, parlando sui social, ha detto: ' Non era rigore, ...

Berlusconi : 'Ho tifato per la Juventus con il Real. Prova di grande orgoglio' : 'Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti lì. I bianconeri hanno dato Prova di grande orgoglio e quindi sono venuti fuori a testa alta. Peccato perché se facevano la stessa cosa che aveva ...

Juventus - Khedira : Orgogliosi di quanto fatto in Champions. Rigore al Real? Arbitro era insicuro : Così come ha spiegato Sami Khedira ai microfoni di Sky Sport: 'Giocare e rimontare al Bernabeu è quasi impossibile, ma noi l'abbiamo fatto. A fine gara eravamo tristi e anche oggi è dura accettare ...

Juventus - Khedira : 'Rigore al Real? L'arbitro non era sicuro di assegnarlo' : ... ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci sullo scudetto e la Coppa Italia che sono due grandi obiettivi", le parole rilasciate in un'intervista esclusiva a Sky Sport da Sami Khedira a due giorni ...

Real Madrid-Juventus - vergogna Chiellini : il difensore aizza la violenza - “se avessimo messo le mani addosso all’arbitro…” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, partita importante della squadra di Allegri, lo stesso non si può dire dell’atteggiamento di calciatori, allenatore e dirigenti, il particolare le parole più vergognose sono state quelle di Buffon, senza dimenticare il modo di fare del difensore Chiellini. Ecco le ultime dichiarazioni del difensore forse ...

Real Madrid - Butragueno : 'Rispetto per la Juventus - squadra di campioni' : 'Rispettiamo la Juve e abbiamo ottimi rapporti con loro - ha detto Butragueno ai microfoni di Sky Sport -. Sono stati momenti di grande tensione per tutti, non dobbiamo aggiungere altro. Quella ...

Juventus-Real Madrid - panico a Piazza San Carlo : clamorosa svolta nelle indagini - arrestata banda di rapinatori [DETTAGLI] : Juventus-Real Madrid, il colpo di scena sul panico a Piazza San Carlo – Operazione delle Procura di Torino contro le persone responsabili di aver provocato il panico in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, si sta procedendo all’arresto di otto persone, si tratta di un gruppo che tentò di mettere a segno una rapina spruzzando spray ...

Real-Juventus a nervi tesi : rissa nel tunnel degli spogliatoi : Real Madrid-Juventus ha lasciato degli strascichi importanti tra le due squadre. Le tensioni sono state tante durante i 180 minuti ma il rigore concesso dall'arbitro Oliver ai blancos al minuto 93' ha ...

Ascolti tv - il record della Champions : 11 milioni per Real Madrid – Juventus : record di Ascolti per il big-match di Champions League Real Madrid – Juventus che ha sfiorato, su Canale 5, gli 11 milioni di spettatori. Leader assoluto della prima serata con 10.925.000 e il 39.11% di share è l’evento sportivo più visto dell’anno. E Mediaset segnala che con Premium Sport raggiunge 11.526.000 spettatori. Boom anche per il post partita “Speciale Champions League” con 5.095.000 spettatori totali e il ...

Michael Oliver - chi è arbitro del rosso a Buffon/ Ex fischietti su rigore Real Madrid-Juventus : “da non dare” : Michael Oliver, chi è l’arbitro di Real Madrid-Juventus: il rosso a Buffon e le polemiche. 5 ex arbitri sull'episodio, "non l'avremmo fischiato". Fischietto minacciato sui social(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:08:00 GMT)

Piazza San Carlo - arrestate otto persone : crearono il panico durante Juventus-Real Madrid : TORINO - Operazione della questura e della procura di Torino contro le persone sospettate di avere scatenato il panico in Piazza San Carlo il 3 giugno 2017 durante la proiezione su maxi schermo della ...

Champions League - Real Madrid-Juventus : Betfair rimborsa coloro che hanno creduto nella 'remuntada' - i dettagli : Betfair conta circa 1.500 dipendenti in tutto il mondo e detiene licenze in Gran Bretagna, Danimarca, Spagna, Italia, Stati Uniti, Australia, Gibilterra e Malta. Betfair si contraddistingue dagli ...

Real Madrid avversario della Roma in semifinale?/ Sorteggio - i giallorossi vendicheranno la Juventus? : Real Madrid avversario della Roma? Sorteggio, punti forti e deboli degli spagnoli in semifinale. Gli iberici sono gli avversari più temibili per i giallorossi, i campioni d’Europa in carica(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 07:39:00 GMT)

MICHAEL OLIVER - CHI E' L'ARBITRO DI Real MADRID JUVENTUS/ Rigore e rosso a Buffon : Moggi - "non all'altezza" : MICHAEL OLIVER, chi è l’arbitro di REAL MADRID-JUVENTUS: perchè Buffon è infuriato con lui sul Rigore. Il penalty concesso ha fatto andare su tutte le furie l’estremo difensore(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:23:00 GMT)