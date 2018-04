Rapina in un supermercato | in tre entrano armati e si fanno consegnare mille euro

La Rapina e le coltellate al proprietario del supermercato : è caccia al bandito tatuato scappato con una Renault rossa : Il tutto in un inquietante episodio di cronaca che ha acutizzato le preoccupazioni dei residenti nel Fermano per una criminalità che non accenna a placarsi. Il caso specifico della rapina al Sigma, ...

Follia al supermercato. Accoltella al volto il titolare del negozio che voleva Rapinare : FERMO Ha ordinato un panino ed è andato alla cassa per pagare ma una volta che si è aperto il cassetto ha tentato allungato la mano per prendere il denaro quindi è fuggito. Ma non è riuscito a ...

Roma - due ladri armati assaltano e Rapinano supermercato : clienti in ostaggio : Due individui armati di pistola hanno messo a segno un colpo nel supermercato Todis di via Federico Delpino, a Centocelle. La rapina è accaduta verso l'orario di chiusura serale quando all'interno c'...

Bolzano - tentata Rapina con pistola al supermercato : Bolzano. Attimi di paura al Despar di via Battisti a Bolzano dove un uomo ha tentato una rapina mentre il supermercato stava chiudendo, verso le 19.30. L'uomo era armato di pistola e nel supermercato ...

Roma : Rapina all’interno di un supermercato. Ragazzo arrestato : Roma – Armato dentro supermercato: un arresto a Magliana Roma – La Polizia di Stato ha impiegato pochissimi minuti per individuare un Ragazzo di 28... L'articolo Roma: rapina all’interno di un supermercato. Ragazzo arrestato su Roma Daily News.

Rapina a mano armata al supermercato - l'Unione chiede una riunione in prefettura : In seguito alla Rapina a mano armata avvenuta ai danni di un supermercato di Lugo la sera del 10 febbraio, il sindaco di Lugo Davide Ranalli, assieme ai sindaci della giunta dell'Unione dei Comuni ...

Bergamo - arrestato il figlio del procuratore di Brescia : “Ha Rapinato un supermercato impugnando un mitra” : Una rapina impugnando una mitraglietta, poi la fuga a bordo di un’automobile intestata al padre. Che però di lavoro fa il procuratore capo di Brescia. Con quest’accusa i carabinieri hanno arrestato Gianmarco Buonanno, figlio di Tommaso, capo dell’ufficio inquirente Bresciano. Trentatré anni da compiere a marzo, il giovane è accusato di aver rapinato un supermercato a Rogno, provincia di Bergamo, mercoledì scorso verso ...

Bergamo : Rapina in supermercato - arrestato figlio procuratore Brescia : Milano, 5 feb. (AdnKronos) - Il figlio del procuratore capo di Brescia è stato arrestato con l'accusa di rapina a mano armata. L'uomo, 32 anni, avrebbe partecipato a una rapina in un supermercato a Zogno, in provincia di Bergamo, alla fine dello scorso gennaio. Il 32enne, che nel corso della rapina

Rapina a mano armata - arrestato figlio procuratore di Brescia/ E' accusato di aver assaltato un supermercato : Rapina a mano armata, arrestato figlio procuratore di Brescia, Tommaso Buonanno. E' accusato di aver assaltato un supermercato a Zogno, in provincia di Bergamo, con altre due persone.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 16:26:00 GMT)

Celle - Rapina nel supermercato Carrefour : Nella serata di ieri, intorno alle 19 .00 si è verificata una rapina nel supermercato Carrefour Express di Celle Ligure in via Poggi. I due malviventi coperti da caschi integrali hanno minacciato la ...

Nuova Rapina a Brindisi : nel mirino il supermercato Meta - preso il bandito : Brindisi - Ancora una rapina a Brindisi. Un bandito armato di pistola, forse giocattolo, ha assaltato intorno alle ore 19 di oggi , 31 gennaio, , il supermercato Meta situato in Largo Angioli, nel ...