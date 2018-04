Raid in Siria | Parigi | ecco le prove dell' attacco chimico a Douma

Raid con 120 missili in Siria. Trump : attacco perfetto - missione compiuta. Ma il presidente voleva fare di più : Scatta nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli?Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Almeno 120 missili su tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un’azione compiuta da «criminali»...

Siria - attacco Usa con Francia e Gran Bretagna/ Raid su Damasco : da guerra civile a conflitto internazionale? : Siria, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: Raid su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:39:00 GMT)

Siria - gli obiettivi dei Raid occidentali. Le due versioni di Washington e Mosca : Laboratori di produzione di armi chimiche e depositi di armi non convenzionali nelle regioni di Damasco e Homs. Sarebbero questi, secondo fonti militari americane, i tre siti colpiti dall’attacco occidentale di questa notte in Siria. L’obiettivo quindi erano le armi non convenzionale del regime di Bashar al-Assad, utilizzate secondo Parigi nell’attacco a Douma. Lo hanno ripetuto fin da subito, prima Donald Trump, poi Theresa May e ...

Nel Parlamento russo definiti un crimine di guerra i Raid missilistici contro la Siria - : Gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna hanno compiuto questa notte un attacco missilistico contro la Siria in risposta al presunto attacco chimico nella Ghouta orientale, categoricamente ...

Attacco in Siria - i dettagli del Raid : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cooperazione con le sue controparti francesi e britanniche, ha autorizzato nella notte un raid missilistico contro obiettivi associati al programma ...

Raid contro 3 obiettivi in Siria. Trump : attacco perfetto - missione compiuta. Putin : atto di aggressione. Teheran : criminali : Scattato nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Siria - Bbc : i ribelli delusi dai Raid occidentali : I raid occidentali sulla Siria hanno deluso alcune delle maggiori milizie ribelli Siriane, secondo quanto riferisce la Bbc. Mohammad Alloush, capo di una delle fazioni sostenute dagli Usa, parla di "...

Siria : Mogherini - Ue era stata informata dei Raid : ... con conseguenze incalcolabili per il Medio Oriente e per il mondo intero", ha proseguito Mogherini. "L'Ue invita tutte le parti in conflitto, in particolare il regime e i suoi alleati, ad attuare ...

Gli Usa pronti ai Raid in Siria «Adesso abbiamo le prove» : Usa, Francia e Gran Bretagna tentano di serrare le fila nei confronti di Damasco attraverso telefonate tra i rispettivi leader e reiterate minacce di attacco a obiettivi militari Siriani. Ma la green ...

Raid in Siria - Azione dimostrativa ma l’asse Russia-Iran protegge Assad : Era nell'aria, era prevedibile, forse - come ha subito precisato la premier britannica Theresa May - «non vi erano alternative». I bombardamenti iniziati ieri notte contro le sospette...

Raid in Siria - Trump attento a evitare una escalation con Putin : «Gli Stati Uniti - è la prima reazione di Vladimir Putin comunicata dall'ufficio stampa del Cremlino - hanno sfruttato la messa in scena dell'attacco chimico su Douma come pretesto per...

Bombe sulla Siria e pure tra Berlusconi e Salvini. Rissa dopo i Raid : cala il gelo tra i due leader : L' attacco in Siria di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia spacca i due alleati del centrodestra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . dopo la notizia del raid a Damasco, il leader della Lega si è ...

Attacco in Siria - Russia e Iran condannano il Raid : Il ministero della Difesa russa ha riferito che nell'Attacco alla Siria "oltre 100 missili da crociera e missili aria-terra sono stati lanciati da navi statunitensi, britanniche e francesi". Ma sempre ...