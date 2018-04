Raid con 120 missili in Siria Trump | missione compiuta Ma il Pentagono lo ha frenato

Raid con 120 missili in Siria. Trump : attacco perfetto - missione compiuta. Ma il presidente voleva fare di più : Scatta nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli?Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Almeno 120 missili su tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un’azione compiuta da «criminali»...

Siria - attacco Usa con Francia e Gran Bretagna/ Raid su Damasco : da guerra civile a conflitto internazionale? : Siria, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: Raid su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:39:00 GMT)

Nel Parlamento russo definiti un crimine di guerra i Raid missilistici contro la Siria - : Gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna hanno compiuto questa notte un attacco missilistico contro la Siria in risposta al presunto attacco chimico nella Ghouta orientale, categoricamente ...

Raid contro 3 obiettivi in Siria. Trump : attacco perfetto - missione compiuta. Putin : atto di aggressione. Teheran : criminali : Scattato nella notte il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Almeno 120 missili sono stati lanciati contro tre obiettivi legati agli arsenali chimici in possesso di Damasco. Nell'attacco sono stati utilizzati missili cruise lanciati da vascelli e ordigni sganciati da bombardieri. Dura reazione della Russia: «L’attacco non resterà senza conseguenze». ...

Raid in Siria - Trump attento a evitare una escalation con Putin : «Gli Stati Uniti - è la prima reazione di Vladimir Putin comunicata dall'ufficio stampa del Cremlino - hanno sfruttato la messa in scena dell'attacco chimico su Douma come pretesto per...

Bombe sulla Siria e pure tra Berlusconi e Salvini. Rissa dopo i Raid : cala il gelo tra i due leader : L' attacco in Siria di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia spacca i due alleati del centrodestra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . dopo la notizia del raid a Damasco, il leader della Lega si è ...

Attacco in Siria - Russia e Iran condannano il Raid : Il ministero della Difesa russa ha riferito che nell'Attacco alla Siria "oltre 100 missili da crociera e missili aria-terra sono stati lanciati da navi statunitensi, britanniche e francesi". Ma sempre ...

Berlusconi critica Salvini sui Raid in Siria : Roma, 14 apr. , askanews, 'In queste situazoni è meglio non pensare e non dire niente'. Così il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha risposto parlando con i giornalisti a Campobasso a chi gli ...

Attacco Siria - la May : 'Raid giusto contro armi chimiche di Assad' : L'Attacco contro la Siria, che ha "avuto successo", è stato "legale e giusto" in base al "passato terribile" del regime Siriano nell'uso "di armi chimiche contro il suo popolo" e "non deve sorprendere ...

Siria - Trump ordina i Raid : Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano. Mosca : ci saranno conseguenze|Foto Tre mosse per sconfiggere Assad : L’attacco scattato nella notte. È durato poche ore e avrebbe colpito tre obiettivi, a Damasco e a Homs. Nel mirino l’arsenale chimico del regime. Non si ha notizia al momento di vittime civili. Trump: «Azione congiunta contro barbarie e brutalità». May precisa: «Non puntiamo a rovesciare il regime di Assad». Ma Mosca minaccia ritorsioni

Trump ordina i Raid - Usa - Francia e Gran Bretagna attaccano la Siria. La Russia : ci saranno conseguenze : Udite forti esplosioni nella capitale siriana Damasco.Secondo la Casa Bianca, gli attacchi sarebbero mirati a obiettivi militari considerati legati alla produzione di armi chimiche

Tutti i rischi che Trump corre con un Raid militare in Siria : ... agli aeroporti, alla rete stradale, alle raffinerie e alle fabbriche di prodotti chimici, se non altro per indebolire la tenuta dell'economia Siriana. Ma a questo punto sarebbe quasi inevitabile una ...