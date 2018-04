Ragazza morì per overdose | arrestato spacciatore 46enne pescarese

abruzzo24ore.tv

: Il 3 giugno 2017, in piazza San Carlo, ci furono una vittima e 1.500 feriti. La banda ha colpito decine di volte Il… - RobertoFoglio63 : Il 3 giugno 2017, in piazza San Carlo, ci furono una vittima e 1.500 feriti. La banda ha colpito decine di volte Il… - TataChips86 : RT @AleAsrTotti10: Roba che io gli tiravo tre quattro va a mori ammazzata alla Celentano,e Lauren risponde solo con 'voglio pensare che si… - givemethelight_ : RT @AleAsrTotti10: Roba che io gli tiravo tre quattro va a mori ammazzata alla Celentano,e Lauren risponde solo con 'voglio pensare che si… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Pescara - I Carabinieri della Compagnia di Pescara hannoundopo le indagini avviate nei mesi scorsi a seguito della morte perdello scorso 28 settembre, di unadel posto. L'arresto è avvenuto in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica, per il reato di morte come conseguenza di altro delitto. leggi tutto