Quali possibilità la nuova Via della Seta apre per il Mediterraneo

Juventus - Allegri ci crede : le possibilità di Qualificazione e le intenzioni di formazione : Vigilia di Champions League per la Juventus, i bianconeri chiamati all’impresa contro il Real Madrid, ecco le parole di Allegri in conferenza stampa: “Il dovere che abbiamo domani sera è cancellare il 3-0 dello Stadium – dice – che comunque è bugiardo. Dobbiamo fare il possibile per ottenere un risultato positivo. Poi nessuno può sapere che cosa succederà durante la partita. Ci vorrà una gara tosta, che ci dia forza anche ...