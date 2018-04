: @AngeloTani NO, Putin era stato avvertito e ai russi è stato dato tutto il tempo per coprirsi. È solo un tragico sh… - vittoriozucconi : @AngeloTani NO, Putin era stato avvertito e ai russi è stato dato tutto il tempo per coprirsi. È solo un tragico sh… - freddava : RT @MarPiColl: Trump Attacca la Siria Senza il Permesso del Congresso. Nel 2013, Criticò Pesantemente Obama Per Aver Fatto La Stessa Iden… - davide14868 : RT @FabCri55: @pdnetwork Salvini molla Trump e abbraccia Putin? NO, siete voi che avete mollato la Sinistra per approdare nell'area dei Par… -

La Russia condanna fortemente l'attacco in Siria:lo ha dichiarato il presidente Vladimir, citato dalla Tass.L'attaccoundel Consiglio di sicurezza Onu è una "violazione del diritto internazionale" e"atto dicontro un Paese che sta combattendo il terrorismo sul suo territorio" Nella sua prima reazione all'attacco coordinato condotto nella notte in Siria da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, il Cremlino fa sapere in una nota di aver chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza Onu.(Di sabato 14 aprile 2018)