Putin | “Un atto d’aggressione” – “L’obiettivo è cacciare Assad”

Spazio - Putin : in futuro “un programma lunare” e uno dedicato “all’esplorazione di Marte” : La Russia ha in programma una serie di missioni spaziali, a partire dal 2019: lo ha reso noto il presidente russo Vladimir Putin. “Stiamo progettando lanci nello Spazio profondo, prima senza equipaggi e in seguito con equipaggi umani“, ha spiegato. E’ previsto sia “un programma lunare” che uno dedicato “all’esplorazione di Marte“, il cui lancio avverrebbe nel 2019: “I nostri specialisti ...