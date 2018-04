Putin | ' Russia condanna fortemente l' attacco in Siria'

Russia - Putin rivela quando si terranno i test di un razzo super-pesante - : "Tra dieci anni testeremo un missile super-pessante", ha detto il presidente. Putin ha spiegato che presso il cosmodromo Vostochny sarà creata un'apposita rampa di lancio. Il presidente ha spiegato ...

Putin : gli imprenditori italiani vogliono ricucire con la Russia : Mosca, 11 apr. , askanews, Il mondo imprenditoriale italiano è interessato a ricostruire i legami commerciali ed economici con la Russia, danneggiati dalle sanzioni Ue e le contromisure russe: lo ha dichiarato Vladimir Putin ...

Siria - Trump e Putin ai ferri corti : 'Russia - preparati - stanno arrivando i missili' : La Russia ha bisogno di noi per incrementare la propria economia e questo dovrebbe essere semplice da fare, mentre noi abbiamo bisogno che tutte le nazioni cooperino. Fermiamo la corsa alle armi?". ...

SIRIA - TRUMP CONTRO RUSSIA : “ARRIVANO I MISSILI”/ Putin replica “Usa colpisca terroristi - non governo Assad” : Donald TRUMP CONTRO la SIRIA, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad, ecco l'avvertimento della RUSSIA(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:08:00 GMT)

RUSSIA L'élite di Putin colpita dalle sanzioni. La nuova ideologia dell'autosufficienza : Nell'articolo 'La solitudine del mezzosangue', pubblicato sulla rivista RUSSIA e politica globale , Surkov proclama il nuovo ideale della RUSSIA: 'Per quattro secoli ci siamo rivolti a Oriente, e ...

Trump invita Putin alla Casa Bianca per un summit Usa-Russia : Il presidente americano Donald Trump ha invitato il suo omologo russo Vladimir Putin a Washington, proponendo un summit Usa-Russia alla Casa Bianca. Al momento, però, non è stato ancora pianificato ...

Salvini al Governo - “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin : Di Maio verso vertice - “no passi indietro” : Matteo Salvini verso il Governo: “Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:22:00 GMT)

In Russia Putin ha - stra - vinto ma... - : Conclusione Oggi la Russia è la sesta economia mondiale in base al PIL a parità di potere d'acquisto e ha sostanzialmente superato senza troppi problemi le sanzioni occidentali, dimostrando una più ...

Russia - Putin : Negligenza criminale all'origine di rogo a Kemerovo - : Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Negligenza criminale e incuria sono state tra le cause che hanno portato al rogo mortale in un centro commerciale a Kemerovo, in Siberia. "Che cosa sta ...

Putin dichiara che la Russia lancerà una missione su Marte nel 2019 : Vladimir Putin, l'attuale presidente della Russia, ha sorpreso sia i locali che gli stranieri dicendo che si stanno preparando a condurre una spedizione marziana il prima possibile, anche se la comunità scientifica è piuttosto scettica riguardo a queste affermazioni. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al giornalista della VGTRK, Andrei Kondrashov. Marte diventerà il prossimo trofeo nello spazio Nel campo ...

Serve un negoziato con la Russia di Putin : "Costruiremo i nostri rapporti con tutti i paesi del mondo, sempre che i nostri partner siano aperti al dialogo", ha dichiarato. Non c'è motivo di ignorare queste frasi. Il presidente non solo è alle ...