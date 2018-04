PSG | due obiettivi se parte Cavani

Juve - Allegri spinge per due giocatori del PSG : La Juventus spinge per due giocatori del Psg : si tratta di Thomas Meunier e Layvin Kurzawa , secondo Rai Sport priorità di Allegri per la prossima estate.

Calciomercato Juve - scambio due per uno con il PSG? I dettagli Video : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Mundo Deportivo, infatti, Wojciech Szczesny è finito nel mirino del Paris Saint Germain. Il club transalpino sta cercando un portiere di livello e il polacco è considerato il calciatore ideale per sostituire Areola e Trapp, portieri che hanno un rendimento molto discontinuo. Il club francese ha chiesto informazioni alla ...

Edicola : il PSG vuole 400 milioni per vendere Neymar. Duello Napoli-Inter per Torreira : Giuntoli e De Laurentiis proveranno a tenere molti dei pilastri di queste ultime stagioni e, secondo la Gazzetta dello Sport, il prossimo a rinnovare dovrebbe essere Jorginho, che attualmente ha un ...

PSG : Neymar dovrà stare fuori due mesi : ANSA, - ROMA, 27 FEB - Brutta tegola per il Paris Saint-Germain, che perde Neymar per due mesi nella fase cruciale della stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il fantasista ...

PSG : è sfida a due per la panchina di Emery : Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport , sarà testa a testa tra Zinedine Zidane e Luis Enrique per la successione a Unai Emery sulla panchina del Paris Saint Germain . L'ex tecnico del Barcellona è anche uno dei profili più graditi ...