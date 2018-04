Pronostici NBA playoffs 14-15 aprile 2018 | consigli scommesse

lanotiziasportiva

: RT @dchinellato: ICYMI Uomini chiave, analisi, pronostici e... Stasera alle 21 italiane partono i playoff #NBA: tutto quello che c'è da sap… - DelbonoRoberto : RT @dchinellato: ICYMI Uomini chiave, analisi, pronostici e... Stasera alle 21 italiane partono i playoff #NBA: tutto quello che c'è da sap… - dchinellato : ICYMI Uomini chiave, analisi, pronostici e... Stasera alle 21 italiane partono i playoff #NBA: tutto quello che c'è… - LucaWizard : RT @ElTrenza93: -

(Di sabato 14 aprile 2018) Al via finalmente i tanto attesi playoff di NBA con le migliori 16 squadre della regular season pronte a darsi battaglia per la conquista del tanto ambito Larry O’Brien trophy. Si comincia il 14con Golden State – San Antonio ad aprire le danze alle 21:00 ora italiana e Washington – Toronto alle 23:30. Via via tutte le altre con la novità di quest’anno che prevede tutte e 16 le squadre in campo per gara 1 delle 7 disponibili, nei primi due giorni. Ma iniziamo subito le nostre analisi partita per partita. Pronostico Golden State Warriors(2) – San Antonio Spurs(7) 14-4-Match di apertura dei playoff che vede già due top team in campo sin da subito nella gara 1 di Western Conference. Gli Warriors sono favoriti ovviamente, testa di serie numero 2 e giocatori molto più noti dovrebbero permettere loro di passare il turno forse anche per ...