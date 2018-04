Premier | tutto facile per il Liverpool | il Chelsea vince in rimonta

Lega - Giorgetti : 'Se Di Maio vuole accordo con tutto il centrodestra rinunci alla Premiership' : 'Se dovesse entrare tutto il centrodestra in un governo con il M5S allora Di Maio dovrebbe accettare la leadership di un esponente del centrodestra, in particolare di Matteo Salvini'. Così Giancarlo ...

Lega - Giorgetti : 'Se Di Maio vuole accordo con tutto il centrodestra rinunci alla Premiership' : 'Se dovesse entrare tutto il centrodestra in un governo con il M5S allora Di Maio dovrebbe accettare la leadership di un esponente del centrodestra, in particolare di Matteo Salvini'. Così Giancarlo ...

Duello Lega-M5s per il ruolo di Premier. Di Maio : 'l'incarico a me - abbiamo il 32%'. Salvini : 'niente veti - così salta tutto' : E' scontro per la formazione del governo e sul nome di chi deve andare a Palazzo Chigi. Previsto la prossima settimana l'incontro fra il capo politico del M5s e il leader della Lega -

'Di Maio Premier per forza? Così salta tutto'. Cosa ha detto Salvini a Porta a porta : 'Se vado verso un sistema pensionistico totalmente contributivo, deve valere anche per la politica e lo faccio anche retroattivamente. Non è possibile che ci siano deputati o senatori che lo hanno ...

"Di Maio Premier per forza? Così salta tutto". Cosa ha detto Salvini a Porta a porta : Matteo Salvini avverte il Movimento 5 stelle e stronca sul nascere qualsiasi trattativa che abbia come punto di partenza diktat sulla premiership a Luigi Di Maio e veti sugli alleati di centrodestra. E se Palazzo Chigi dovrà andare a una "persona terza" - né lui né Di Maio - non potrà essere un tecnico ma dovrà essere un "politico", mette in chiaro. "Non puoi andare al governo ...

Di Maio passa al contrattacco : "Farò di tutto per fare il Premier" : Non si placa la tensione tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Tema del contendere è la premiership. Dopo che il grillino ha espresso la volontà di fare lui il capo del governo, il leghista ha detto chiaramente che metterla in questi termini rischia soltanto di far saltare il banco. "Non puoi andare al governo dicendo 'o io o niente' altrimenti che discussione è? Se Di Maio dice 'o io o nessuno' sbaglia, perché a oggi è nessuno", ha tuonato ...

Governo - Di Maio : «Io Premier - non mi impunto : M5S al 32%» Salvini : «Sbaglia - così salta tutto» : Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì».

Salvini - gelo su Di Maio Premier : “Sbaglia - così salta tutto. No a veti su Forza Italia” : I grillini fanno muro: «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica». Il segretario della Lega ribalta: «Non è il modo giusto per partire»

Salvini : "Farò di tutto per rispettare il mandato da Premier. Ma dico no ai minestroni" : Il leader della Lega lo ha detto intervenendo alla Scuola di politica del Carroccio a Milano. 'Non sto smaniando per diventare premier - fa sapere Salvini -. Non penso che se non faccio il presidente ...

Salvini : “Farò di tutto per rispettare il mandato da Premier” : Salvini: “Farò di tutto per rispettare il mandato da premier” “Ma – assicura il leader della Lega – non scenderò a patti e non rinnegherò la nostra Bibbia che è il programma” Continua a leggere L'articolo Salvini: “Farò di tutto per rispettare il mandato da premier” proviene da NewsGo.

Salvini : "Farò di tutto per rispettare il mandato da Premier" : "Ma - assicura il leader della Lega - non scenderò a patti e non rinnegherò la nostra Bibbia che è il programma"

Premier League - lo United rischia grosso poi ribalta tutto contro il Crystal Palace : Si è conclusa la 29^ giornata del campionato di Premier League, in campo Crystal Palace e Manchester United, la squadra di Josè Mourinho rischia grosso poi rimonta e ribalta tutto, successo importante per la Champions League, lo United torna al secondo posto in classifica. Il Crystal Palace in doppio vantaggio, in rete Townsend e van Aanholt, nella ripresa grande reazione da parte degli uomini di Mourinho che ribaltano tutto, Smalling, Lukaku e ...

Elezioni - Matteo Renzi : 'Parlamentari M5S guadagnano piu' del Premier. Con Gentiloni tutto ok' : Per ridurre i costi della politica noi abbiamo fatto delle leggi non revocabili, non come i bonifici truffaldini del M5S'. Renzi difende poi l'accordo Minniti-Libia: 'Poter bloccare le partenze e' lo ...

Premier - Sanchez : "Il Manchester Utd è il club più grande - qui per vincere tutto" : "Sono venuto al Manchester United per vincere tutto, ho lasciato l'Arsenal perché volevo crescere e imparare, oltre perché voler fare una nuova esperienza. Altrimenti non sarei arrivato qui". A dirlo ...