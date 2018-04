Pose | ecco il primo trailer della serie transgender di Ryan Murphy!

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni : ecco dove e quando si s Pose ranno! : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati da poco genitori e già pensano al giorno del loro Matrimonio . ecco dove avverranno le nozze ed in quale giorno saranno celebrate! E’ passato circa un anno da quando Fedez durante uno dei suoi concerti, fece a Chiara Ferragni la proposta di Matrimonio , avvenuta all’Arena di Verona davanti a milioni e milioni di spettatori. Il rapper emozionatissimo si inchinò davanti alla sua amata e gli tese ...

Checco Zalone presto sPoserà la sua compagna : Checco Zalone dopo dieci anni di “fidanzamento” e ben due figlie il comico barese va all’altare. O almeno così sembrerebbe. Durante una passeggiata di famiglia in quel di Montalbano di Fasano in provincia di Brindisi, la sua compagna Mariangela Eboli, che lui ha sempre chiamato la sua “non moglie”, si è allontanata per un po’ lasciandogli la bambina più piccola. E il settimanale “Chi” l’ha fotografata ...