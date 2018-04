Porto Empedocle | Carmina | Cisl fa politica con il sindacato | accanimento contro mia

agrigentooggi

: Convegno “Diabete: cibo a portata di mano” di AMADiab a Porto Empedocle - giacomuccio : Convegno “Diabete: cibo a portata di mano” di AMADiab a Porto Empedocle - SalvoBarbadoro : Cancelleri, a Porto Empedocle. Di Danilo Verruso - ILovePECity : Porto Empedocle, Carmina: 'la torre Carlo V non è in fase di chiusura. La Cisl si accanisce contro questa amministr… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Da quando mi sono insediata, lavaquesta amministrazione, non li ho mai visti fare una proposta concreta per il rilancio del paese. Non si facon il". Sollecitata dai cronisti, il sindaco diIda, risponde così in merito ad una domanda sulla paventata chiusura della Torre di Carlo V , alimentata da ...