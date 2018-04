Politiche di genere | nuovo e significativo punto di partenza

Politiche al femminile - la - in - differenza di genere : Sabato 24 marzo , alle ore 18 presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso , nuovo appuntamento con il Festival di Cultura, Filosofia e Politica 'Città del Vasto' . Spazio all'incontro ' Politiche al femminle, la , in, differenza di genere ', con relatrici Sabrina Bocchino , fresca di adesione alla Lega di Matteo Salvini, , Alessandra ...

«Ius soli e Politiche di genere». Cosa chiedono i figli di immigrati al Governo che verrà : «In Italia c’è il terrore di governare, ma se non si governa si sbaglia due volte». Angelo Hu studia giurisprudenza, ha 22 anni e da tre è consigliere comunale nel municipio di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Non ha remore nel celare la disillusione nella politica, nonostante sia stato il primo cittadino di origine cinese in Italia entrando nell’amministrazione pubblica del comune che nei primi anni Novanta ha accolto suo ...